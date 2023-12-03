Астаф'єва відповіла, яким бачить кінець війни: "Аби дожити"

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла, яким, на її думку, буде кінець війни. За словами артистки, вона не вважає це близькою подією.

"Кінець війни прийде"

За словами співачки, вона вірить, що війна усе ж закінчиться. Але Астаф'єва не думає, що це станеться скоро. Мало того, артистка зазначає, що боротьба буде тривати довго.

"Я не ставлюсь до кінця війни, як до якоїсь крапки в чомусь. Я вірю, що кінець війни прийде, коли люди свідомо будуть вчиняти щодня в цій країні, коли люди будуть свідомо обирати Україну...

Я не ставлюся до цього, як до якоїсь близької події. Аби дожити до того кінця. Ми будемо боротися із ворогом, із багаторічним віковим впливом ворога, я думаю, до кінця свого життя. І це наша доля, це наш вибір. Всі, хто не хотів, покинув цю країну, шукає себе десь. І це їхній вибір, його я поважаю, нікого не засуджую", - пояснила зірка.

Що співачка думає про кінець війни (фото: instagram.com/da_astafieva)

Чому українцям не треба чекати на кінець війни

За словами Астаф'євої, нині нам "не треба чекати кінця, нам треба створювати життя, нове життя, тут". Адже саме життя і є продовженням, наголосила співачка.

Вона нагадала, що початок повномасштабної війни був неочікуваним, хоча багато хто знав, що вона усе ж буде. І тоді українці були у розпачі, але потім вони стали тими, хто створює, рятує, допомагає, чує, бачить і готов віддати себе усім подіям та новому життю.