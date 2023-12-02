"У мене вже повністю сива голова". Даша Астаф’єва відверто розповіла, як її змінила війна

Популярна українська модель та співачка Даша Астаф’єва чесно розповіла про зміни під час повномасштабної війни РФ проти України. За словами зірки, її волосся повністю посивіло, і тепер їй доводиться кожного тижня фарбуватися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Даша Астаф’єва про зміни під час війни

Екссолістка гурту "NikitA" поділилася, що сиве волосся вона почала у себе помічати у 16 років. Аби його приховати, артистка постійно фарбується.

"У мене сиве волосся з'явилося дуже рано, десь у 16 років, як у тата. Мій тато весь сивий. Я просто фарбуюся у свій колір, але в мене вже повністю сива голова", - розповіла виконавиця.

Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка додала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ її волосся повністю посивіло, хоча раніше виділялися лише окремі пасма.

Зараз Астаф’єва кожного тижня відвідує перукаря, щоб "замаскувати" цю проблему.

"Фарбуюся раз на тиждень. З війною повністю стала сива", - зізналась артистка.

Зазначимо, що з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Даша свідомо не поїхала за кордон "пересидіти" лихі часи.

Зірка Playboy активно зайнялася волонтерством: почала готувати їжу для ЗСУ на кухнях київських ресторанів.