"Замалчивание войны - это преступление". Даша Астафьева взорвала сеть честным постом
Украинская певица и волонтер Даша Астафьева четко выразила свою позицию о замалчивании некоторыми личностями и брендами темы войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram звезды.
Что написала Астафьева о войне в Украине
По словам Даши, нужно понять простую вещь, что "мир теряет интерес к нам".
"Звучит ужасно, впрочем так оно и есть. Все ахнули, поддержали, понаблюдали и, наконец, пошли дальше. Это не их война. У нас и дальше умирают люди от рук животных из болот, а у них на обложке - Тейлор Свифт. Некоторые иностранцы вообще думают, что наша война кончилась, потому что ее перестало освещать национальное телевидение, а кто-то просто не интересуется нами, ведь читать о концертах Бейонсе приятнее, чем о геноциде украинцев, братских могилах и насилии над пленными", - написала она.
Даша Астафьева в очередной раз высказалась о войне (фото:instagram.com/da_astafieva)
"Но - бля*ь! Ничего не кончилось! Война продолжается! Наша миссия - транслировать ее миру. Показывать "страшные картинки", писать о военных преступлениях русских, распространять истории воинов на английском. Кто, как не мы? Кому это надо?" - уверена Даша.
Астафьева утверждает, что "умолчание войны - это преступление, ведь мир должен видеть то, что Россия совершает каждый день.
"Только так мы будем влиять на отношение людей к нашему врагу и уменьшать лояльность к россиянам. Все просто: чем больше иностранцев знают правду, тем больше мировое сообщество поддерживает нас, а международные политики помогают нам гасить оккупантов. Считайте, что каждый репост сохраняет жизнь", - считает знаменитость.
"Я понимаю, хочется быть радостным и удобным. Хочется транслировать рестораны и «Бурдж Халифа» в огоньках. Хочется смотреть на красоту и жить ею. в пламени, завалившем всю твою жизнь и кота, и думаешь: "Сейчас, самое главное, это никому не показать, чтобы не испугать иностранцев! Репостну лучше юную Джулию Робертс, чтобы всем было приятно", – привела иронический пример звезда.
"Нормально транслировать свою жизнь со всеми его радостями и нравами. Джулия Робертс непревзойденна в любом возрасте. Но умалчивать войну, чтобы не испортить свою "пинтерестную" страницу - это бесчеловечная гадость и жестокость", - резюмировала она.
Реакция украинцев на пост
Пост Даши никого не оставил равнодушным. В комментариях высказали свое мнение известные украинские личности и подписчики звезды.
- Кожне слово - абсолютна істина! Даша, ти написала те, що я вже давно виношую в собі і говорю про це в суспільстві! Дякую що ти це все написала!
- 80% блогерів і артистів України абсолютно не транслюють на свої мільйонні публіки серед яких є багато іноземної аудиторії, ситуацію з війною і геноцидом українців! Їм цікаво показувати лише шмотки, походи в ресторани, катання на лижах в Буковелі, своїх мужиків (які по не зрозумілих причинах чомусь до сих пір не в армії і не виконують свій чоловічий обовʼязок) і тому подібний шлак!
- Чітка, зрозуміла і виважена позиція. Згодна на 1000%. Дякую, що висвітлюєте такі події, а головне не боїтесь, що хто чогось не зрозуміє і образиться. Це прям респект. Люди за кордоном мають бачити і знати. Нагадувати світові про нашу війну необхідно постійно.
- Дякую за Вашу позицію! І на мій погляд важливо щоб весь світ знав, що в нас продовжується повномасштабна війна! І що все ж таки треба щось робити щоб це припинити!
- Дякую за позицію! Дуже своєчасні та правильні слова!
Как мы писали ранее, Астафьева ответила, каким видит конец войны.
До этого Даша Астафьева откровенно рассказала, как ее изменила война.