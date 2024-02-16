Заморозки не страшні. Що потрібно сіяти та садити у березні на городі

У березні починається не тільки сезон розсади. На початку весни ви можете потроху висаджувати та сіяти деякі рослини вже у відкритий ґрунт. Насправді є чимало овочів, фруктів та квітів, якими потрібно зайнятися вже скоро.
Що можна сіяти та садити у березні, розповідає РБК-Україна (прокт Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Gosta, "Апостроф", "ТЕЛЕгазета".
На початку весни ви можете займатися не тільки розсадою. У березні можна висаджувати у ґрунт овочі, кущі, дерева, квіти.
Які квіти сіяти у березні (фото: freepik.com)
Враховуйте, що ви можете самостійно обирати тип рослин, які плануєте висаджувати у ґрунт, адже існують фактори, які можуть на це вплинути. Перед початком робіт на городі зверніть увагу на:
Раніше ми вже розповідали, коли сіяти перець на розсаду, аби отримати гарний врожай.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, які рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому.