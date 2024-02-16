Заморозки не страшны. Что нужно сеять и сажать на огороде в марте

В марте начинается не только сезон рассады. В начале весны вы можете постепенно высаживать и сеять некоторые растения уже в открытый грунт. На самом деле немало овощей, фруктов и цветов, которыми нужно заняться уже скоро.
Что можно сеять и сажать в марте, говорит РБК-Украина (прокт Styler).
При написании материала были использованы источники: Gosta, "Апостроф", "ТЕЛЕгазета".
В начале весны вы можете заниматься не только рассадой. В марте можно высаживать в почву овощи, кустарники, деревья, цветы.
Какие цветы сеять в марте (фото: freepik.com)
Учитывайте, что вы можете самостоятельно выбирать тип растений, которые планируете высаживать в почву, ведь существуют факторы, которые могут на это повлиять. Перед началом работ в огороде обратите внимание на:
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