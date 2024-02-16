Заморозки не страшны. Что нужно сеять и сажать на огороде в марте

Что сеять в открытую почву в марте

В начале весны вы можете заниматься не только рассадой. В марте можно высаживать в почву овощи, кустарники, деревья, цветы.

Какие овощи и какую зелень высадить в грунт в марте:

горох и фасоль, другие бобовые

редис, редька, дайкон, свекла, морковь

петрушку, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, щавель.

Какие цветы сеять в открытую почву ранней весной:

васильки и календулу

маргаритки и анютины глазки

незабудки, фиалки Виттрока.

Какие ягоды и деревья можно посадить в марте:

смородину, йошту, крыжовник

саженцы груши, сливы и яблони

саженцы персика, черешни, вишни, абрикосов.

Какие цветы сеять в марте (фото: freepik.com)

Посадка в открытый грунт в начале весны - важные аспекты

Учитывайте, что вы можете самостоятельно выбирать тип растений, которые планируете высаживать в почву, ведь существуют факторы, которые могут на это повлиять. Перед началом работ в огороде обратите внимание на: