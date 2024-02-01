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Ці рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому. "Віддячать" буйним цвітінням

Четвер 01 лютого 2024 21:24
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Ці рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому. "Віддячать" буйним цвітінням (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У лютому садівникам і дачникам варто починати потроху "включатися" в роботу, адже одразу три рослини потребують обов'язкового обрізування. Протягом останнього зимового місяця вам варто подбати про свої квіти, щоб вони точно порадували вас буйним цвітінням надалі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express.

Гортензія

Цей листяний кущ, який цвіте влітку, можна і потрібно обрізати в лютому. Якщо ж ви не встигнете, подбайте про рослину у березні. Найголовніше, не зрізайте здорові бруньки.

Видаліть мертву деревину, зрізайте старі стебла, проте не забувайте залишати "каркас". Якщо ви допоможете рослині позбутися непотрібних гілок, вона порадує вас великими цвітіннями і не буде "забивати" весь кущ одним листям.

Ці рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому. &quot;Віддячать&quot; буйним цвітіннямКоли обрізати гортензію (фото: freepik.com)

Буддлея Давида

Ця рослина тішить око своїм яскравим та ароматним цвітінням. І для того, щоб "допомогти" йому ще краще цвісти, обов'язково займіться обрізкою у лютому.

Найголовніше - проводьте цю "процедуру" вже після того, як закінчаться морози. Зрізайте старі гілки та слабкі пагони з мертвими наростами. Крім цього, простежте за тим, щоб кущ був не "забитий" великою кількістю бруньок - залишайте тільки найсильніші і найбільші.

Ці рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому. &quot;Віддячать&quot; буйним цвітіннямЯк змусити цвісти буддлею (скриншот)

Троянди

Звісно ж, у лютому варто обрізати ще й троянду. Це допоможе квітці звільнитися від зайвих гілок, гнилих та зайвих пагонів. Іноді садівники навмисно залишають на трояндах багато паростків, але це не призводить до збільшення кількості квіток, а лише перевантажує кущ.

Тому сміливо зрізайте зайве і не забудьте позбавитися всіх хворих гілок. А бічні пагони можна вкоротити на дві третини від їхньої довжини.

Підгодуйте цим троянди і вони радуватимуть вас до пізньої осені

Як доглядати троянди (фото: freepik.com)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як укоренити квіти з подарованого букету.

Крім цього, нещодавно експерти назвали чотири помилки, через які ваш газон у дворі жовтіє та не росте.

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