Ці рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому. "Віддячать" буйним цвітінням

У лютому садівникам і дачникам варто починати потроху "включатися" в роботу, адже одразу три рослини потребують обов'язкового обрізування. Протягом останнього зимового місяця вам варто подбати про свої квіти, щоб вони точно порадували вас буйним цвітінням надалі.

Гортензія

Цей листяний кущ, який цвіте влітку, можна і потрібно обрізати в лютому. Якщо ж ви не встигнете, подбайте про рослину у березні. Найголовніше, не зрізайте здорові бруньки.

Видаліть мертву деревину, зрізайте старі стебла, проте не забувайте залишати "каркас". Якщо ви допоможете рослині позбутися непотрібних гілок, вона порадує вас великими цвітіннями і не буде "забивати" весь кущ одним листям.

Коли обрізати гортензію (фото: freepik.com)

Буддлея Давида

Ця рослина тішить око своїм яскравим та ароматним цвітінням. І для того, щоб "допомогти" йому ще краще цвісти, обов'язково займіться обрізкою у лютому.

Найголовніше - проводьте цю "процедуру" вже після того, як закінчаться морози. Зрізайте старі гілки та слабкі пагони з мертвими наростами. Крім цього, простежте за тим, щоб кущ був не "забитий" великою кількістю бруньок - залишайте тільки найсильніші і найбільші.

Як змусити цвісти буддлею (скриншот)

Троянди

Звісно ж, у лютому варто обрізати ще й троянду. Це допоможе квітці звільнитися від зайвих гілок, гнилих та зайвих пагонів. Іноді садівники навмисно залишають на трояндах багато паростків, але це не призводить до збільшення кількості квіток, а лише перевантажує кущ.

Тому сміливо зрізайте зайве і не забудьте позбавитися всіх хворих гілок. А бічні пагони можна вкоротити на дві третини від їхньої довжини.

Як доглядати троянди (фото: freepik.com)