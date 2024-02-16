Заморозки не страшні. Що потрібно сіяти та садити у березні на городі

У березні починається не тільки сезон розсади. На початку весни ви можете потроху висаджувати та сіяти деякі рослини вже у відкритий ґрунт. Насправді є чимало овочів, фруктів та квітів, якими потрібно зайнятися вже скоро.

Що можна сіяти та садити у березні, розповідає РБК-Україна (прокт Styler).

Що сіяти у відкритий ґрунт у березні

На початку весни ви можете займатися не тільки розсадою. У березні можна висаджувати у ґрунт овочі, кущі, дерева, квіти.

Які овочі та яку зелень висадити у ґрунт у березні:

горох та квасолю, інші бобові

редис, редьку, дайкон, буряк, моркву

петрушку, цибулю на зелень, кріп, салат, шпинат, щавель.

Які квіти сіяти у відкритий ґрунт ранньою весною:

волошки та календулу

маргаритки та анютині вічка

незабудки, братки (фіалки).

Які ягоди та дерева можна посадити у березні:

смородину, йошту, аґрус

саджанці груші, сливи та яблуні

саджанці персика, черешні, вишні, абрикос.

Які квіти сіяти у березні (фото: freepik.com)

Посадка у відкритий ґрунт на початку весни - важливі аспекти

Враховуйте, що ви можете самостійно обирати тип рослин, які плануєте висаджувати у ґрунт, адже існують фактори, які можуть на це вплинути. Перед початком робіт на городі зверніть увагу на: