Заморозки не страшні. Що потрібно сіяти та садити у березні на городі
У березні починається не тільки сезон розсади. На початку весни ви можете потроху висаджувати та сіяти деякі рослини вже у відкритий ґрунт. Насправді є чимало овочів, фруктів та квітів, якими потрібно зайнятися вже скоро.
Що можна сіяти та садити у березні, розповідає РБК-Україна (прокт Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Gosta, "Апостроф", "ТЕЛЕгазета".
Що сіяти у відкритий ґрунт у березні
На початку весни ви можете займатися не тільки розсадою. У березні можна висаджувати у ґрунт овочі, кущі, дерева, квіти.
Які овочі та яку зелень висадити у ґрунт у березні:
- горох та квасолю, інші бобові
- редис, редьку, дайкон, буряк, моркву
- петрушку, цибулю на зелень, кріп, салат, шпинат, щавель.
Які квіти сіяти у відкритий ґрунт ранньою весною:
- волошки та календулу
- маргаритки та анютині вічка
- незабудки, братки (фіалки).
Які ягоди та дерева можна посадити у березні:
- смородину, йошту, аґрус
- саджанці груші, сливи та яблуні
- саджанці персика, черешні, вишні, абрикос.
Які квіти сіяти у березні (фото: freepik.com)
Посадка у відкритий ґрунт на початку весни - важливі аспекти
Враховуйте, що ви можете самостійно обирати тип рослин, які плануєте висаджувати у ґрунт, адже існують фактори, які можуть на це вплинути. Перед початком робіт на городі зверніть увагу на:
- добову температуру, рівень вологості повітря та ґрунту
- сорти рослин, які ви обираєте (вивчайте рекомендації на етикетках)
- місячний календар (існують сприятливі та "погані" дні).
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