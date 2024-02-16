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Заморозки не страшні. Що потрібно сіяти та садити у березні на городі

П'ятниця 16 лютого 2024 15:23
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Заморозки не страшні. Що потрібно сіяти та садити у березні на городі Що посадити у березні (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У березні починається не тільки сезон розсади. На початку весни ви можете потроху висаджувати та сіяти деякі рослини вже у відкритий ґрунт. Насправді є чимало овочів, фруктів та квітів, якими потрібно зайнятися вже скоро.

Що можна сіяти та садити у березні, розповідає РБК-Україна (прокт Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Gosta, "Апостроф", "ТЕЛЕгазета".

Що сіяти у відкритий ґрунт у березні

На початку весни ви можете займатися не тільки розсадою. У березні можна висаджувати у ґрунт овочі, кущі, дерева, квіти.

Які овочі та яку зелень висадити у ґрунт у березні:

  • горох та квасолю, інші бобові
  • редис, редьку, дайкон, буряк, моркву
  • петрушку, цибулю на зелень, кріп, салат, шпинат, щавель.

Які квіти сіяти у відкритий ґрунт ранньою весною:

  • волошки та календулу
  • маргаритки та анютині вічка
  • незабудки, братки (фіалки).

Які ягоди та дерева можна посадити у березні:

  • смородину, йошту, аґрус
  • саджанці груші, сливи та яблуні
  • саджанці персика, черешні, вишні, абрикос.

Які роботи можна робити на дачі у березні (фото: freepik.com)

Які квіти сіяти у березні (фото: freepik.com)

Посадка у відкритий ґрунт на початку весни - важливі аспекти

Враховуйте, що ви можете самостійно обирати тип рослин, які плануєте висаджувати у ґрунт, адже існують фактори, які можуть на це вплинути. Перед початком робіт на городі зверніть увагу на:

  • добову температуру, рівень вологості повітря та ґрунту
  • сорти рослин, які ви обираєте (вивчайте рекомендації на етикетках)
  • місячний календар (існують сприятливі та "погані" дні).

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