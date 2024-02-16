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Заморозки не страшны. Что нужно сеять и сажать на огороде в марте

Пятница 16 февраля 2024 15:23
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Заморозки не страшны. Что нужно сеять и сажать на огороде в марте Что посадить в марте (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В марте начинается не только сезон рассады. В начале весны вы можете постепенно высаживать и сеять некоторые растения уже в открытый грунт. На самом деле немало овощей, фруктов и цветов, которыми нужно заняться уже скоро.

Что можно сеять и сажать в марте, говорит РБК-Украина (прокт Styler).

При написании материала были использованы источники: Gosta, "Апостроф", "ТЕЛЕгазета".

Что сеять в открытую почву в марте

В начале весны вы можете заниматься не только рассадой. В марте можно высаживать в почву овощи, кустарники, деревья, цветы.

Какие овощи и какую зелень высадить в грунт в марте:

  • горох и фасоль, другие бобовые
  • редис, редька, дайкон, свекла, морковь
  • петрушку, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, щавель.

Какие цветы сеять в открытую почву ранней весной:

  • васильки и календулу
  • маргаритки и анютины глазки
  • незабудки, фиалки Виттрока.

Какие ягоды и деревья можно посадить в марте:

  • смородину, йошту, крыжовник
  • саженцы груши, сливы и яблони
  • саженцы персика, черешни, вишни, абрикосов.

Какие работы можно делать на даче в марте (фото: freepik.com)

Какие цветы сеять в марте (фото: freepik.com)

Посадка в открытый грунт в начале весны - важные аспекты

Учитывайте, что вы можете самостоятельно выбирать тип растений, которые планируете высаживать в почву, ведь существуют факторы, которые могут на это повлиять. Перед началом работ в огороде обратите внимание на:

  • суточную температуру, уровень влажности воздуха и почвы
  • сорта растений, которые вы выбираете (изучайте рекомендации на этикетках)
  • лунный календарь (существуют благоприятные и "плохие" дни).

Раньше мы уже рассказывали, когда сеять перец на рассаду, чтобы получить хороший урожай.

Кроме того, недавно стало известно, какие растения в саду нужно обязательно обрезать в феврале.

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