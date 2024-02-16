Заморозки не страшны. Что нужно сеять и сажать на огороде в марте
В марте начинается не только сезон рассады. В начале весны вы можете постепенно высаживать и сеять некоторые растения уже в открытый грунт. На самом деле немало овощей, фруктов и цветов, которыми нужно заняться уже скоро.
Что можно сеять и сажать в марте, говорит РБК-Украина (прокт Styler).
При написании материала были использованы источники: Gosta, "Апостроф", "ТЕЛЕгазета".
Что сеять в открытую почву в марте
В начале весны вы можете заниматься не только рассадой. В марте можно высаживать в почву овощи, кустарники, деревья, цветы.
Какие овощи и какую зелень высадить в грунт в марте:
- горох и фасоль, другие бобовые
- редис, редька, дайкон, свекла, морковь
- петрушку, лук на зелень, укроп, салат, шпинат, щавель.
Какие цветы сеять в открытую почву ранней весной:
- васильки и календулу
- маргаритки и анютины глазки
- незабудки, фиалки Виттрока.
Какие ягоды и деревья можно посадить в марте:
- смородину, йошту, крыжовник
- саженцы груши, сливы и яблони
- саженцы персика, черешни, вишни, абрикосов.
Какие цветы сеять в марте (фото: freepik.com)
Посадка в открытый грунт в начале весны - важные аспекты
Учитывайте, что вы можете самостоятельно выбирать тип растений, которые планируете высаживать в почву, ведь существуют факторы, которые могут на это повлиять. Перед началом работ в огороде обратите внимание на:
- суточную температуру, уровень влажности воздуха и почвы
- сорта растений, которые вы выбираете (изучайте рекомендации на этикетках)
- лунный календарь (существуют благоприятные и "плохие" дни).
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