Заморозки в мае: где и когда в Украине сильно похолодает

Погода в Украине в ночь с 8 на 9 мая принесет в страну заморозки на почве. Это касается западных областей страны.

Такой прогноз озвучила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

В субботу на большинстве территории Украины будет мокро и влажно. На Западе и Севере похолодает до +13 градусов.

"Периодические дожди, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер временами со штормовыми порывами до 15-20 м / с. На Западе, Севере и в Центре похолодание до + 9 +13 градусов, черт возьми. На юге, в Днепропетровской области и на Востоке + 14 + 19 градусов, в Луганской области до +22 градусов", - сообщила синоптик.

Но есть и хорошие новости. В воскресенье, 9 мая, в Украину придет потепление.

"Итак, практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве на крайнем востоке задержится немного дождя. Сильный ветер удержится на Левобережье. Температура на Востоке снизится, но на Западе и Севере начнет повышаться", - обрадовала Диденко.

Температура воздуха 9 мая будет в стране от + 13 до +18 градусов, на Закарпатье до +20 + 22 градусов.

"Но еще раз напоминаю, что ночь на воскресенье будет холодной, + 3 + 8 градусов. На Западе даже возможные заморозки на почве!" - написала эксперт.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, от + 10 до +12 градусов.



"В воскресенье небо прояснится, будет светить солнышко, ветер днем ​​стихнет, будет сухо, столбики термометров поднимутся до + 13 + 15 градусов", - резюмировала Диденко.