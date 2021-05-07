Похолодание, гроза и дождь: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные

В Украину на эти выходные придет похолодание, во многих областях будут дожди с грозами. Однако, 9 мая отойдут дожди.

В суббота будут дожди с грозами в восточных, цетральных и южных областях. Здесь температура воздуха составит +12+22, а ночью +7+12. В частности, в Луганской области днем будет +20+22, а ночью +9+11.

На западе ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +5+8.

В воскресенье дожди отойдут, но опустится температура воздуха. В Украину придет похолодание. Днем в западных областях будет +14+18, а ночью +3+5. На севере и в центре страны днем будет +12+16, а ночью +3+6. На юге ожидается +14+18, а ночью +4+7.

В Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет дождь. Там температура воздуха днем составит +11+14, а ночью +4+8.