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Похолодание, гроза и дождь: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 11:33
Похолодание, гроза и дождь: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные Фото: в Украину идет похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину на эти выходные придет похолодание, во многих областях будут дожди с грозами. Однако, 9 мая отойдут дожди.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

В суббота будут дожди с грозами в восточных, цетральных и южных областях. Здесь температура воздуха составит +12+22, а ночью +7+12. В частности, в Луганской области днем будет +20+22, а ночью +9+11.

На западе ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +5+8.

Похолодание, гроза и дождь: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные

В воскресенье дожди отойдут, но опустится температура воздуха. В Украину придет похолодание. Днем в западных областях будет +14+18, а ночью +3+5. На севере и в центре страны днем будет +12+16, а ночью +3+6. На юге ожидается +14+18, а ночью +4+7.

В Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет дождь. Там температура воздуха днем составит +11+14, а ночью +4+8.

Похолодание, гроза и дождь: синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходные

Напомним, в Украине сегодня резко ухудшится погода. В стране объявлено штормовое предупреждение в большинстве регионов.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра назвали дату улучшения погоды.

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