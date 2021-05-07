Заморозки в травні: де і коли в Україні сильно похолодає

Погода в Україні в ніч з 8 на 9 травня принесе в країну заморозки на грунті. Це стосується західних областей країни.

Такий прогноз озвучила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У суботу на більшості території України буде мокро і волого. На Заході і півночі похолодає до +13 градусів.

"Періодичні дощі, можливі грози. Сильний північно-західний вітер часом зі штормовими поривами до 15-20 м/с на Заході, Півночі і в центрі похолодання до +9 до +13 градусів, чорт візьми. На півдні, в Дніпропетровській області та на Сході +14 до +19 градусів, в Луганській області до +22 градусів", - повідомила синоптик.

Але є і хороші новини. У неділю, 9 травня, в Україну прийде потепління.

"Отже, практично повсюдно в Україні буде світити сонце, хіба на крайньому сході затримається трохи дощу. Сильний вітер втримається на Лівобережжі. Температура на Сході знизиться, але на Заході й півночі почне підвищуватися", - порадувала Діденко.

Температура повітря 9 травня буде в країні від +13 до +18 градусів, на Закарпатті до +20 +22 градусів.

"Але ще раз нагадую, що ніч на неділю буде холодною, від +3 до +8 градусів. На Заході навіть можливі заморозки на грунті!"- написала експерт.

У Києві в суботу очікується невеликий дощ, сильний вітер і низька температура повітря, від +10 до +12 градусів.



"У неділю небо проясниться, буде світити сонечко, вітер вдень стихне, буде сухо, стовпчики термометрів піднімуться від +13 до +15 градусів", - резюмувала Діденко.