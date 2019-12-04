Заморозит конкретно: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Погода в Украине в четверг, 5 декабря, ожидается холодная в большинстве областей страны. Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, украинцев ожидает несколько сухих и солнечных дней, однако ночные морозы будут достаточно сильными.

Синоптик рассказала, что над Украиной расположился черноморский антициклон, который прогнал из страны мокрый снег и принес солнечную погоду.

"Над Атлантикой – Азорский антициклон, над Черным морем – антициклон Sarena, на севере Европы – мощный циклон Pedro с друзьями, над Средиземноморьем – циклон Olaf. Согласно расшатыванию этих атмосферных явлений и наблюдаем и прогнозируем погоду в Европе. На севере Европы – дожди, снега и сильный ветер, на крайнем юге – периодические дожди и ливни, а большая часть континентальной Европы будет в антициклональной полосе высокого атмосферного давления", - рассказала Диденко.

Карта погоды

В Украине неблагоприятные погодные условия могут быть только на востоке страны, в остальных регионах – сухо.

"Украина будет пребывать под влиянием черноморского антициклона, поэтому 5-го декабря осадки маловероятны, разве что хвост влажного фронта черкнет по Луганской и Харьковской областях", - сообщила синоптик.

Она отметила, что ночная температура воздуха будет низкой, а дневная ожидается выше нуля.

"Температура воздуха в четверг пока что существенно не изменится: ночью -1 -5 градусов, на Западе до -7 -9 градусов, днем в Украине предполагается +1 +5 градусов, на востоке от 2 мороза до 2 градусов тепла", - уточнила Диденко.

Карта погоды

В Киеве 5 декабря ожидается сухая погода, но с ночными морозами и небольшим юго-западным ветром.

"В Киеве четверг будет сухим, ночью подмороженным, -1 -3 градуса, днем ожидается +2 +4 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. В ближайшие дни осадки в Украине не видно, ночные градусы особенно не изменятся, днем слегка потеплеет", - резюмировала синоптик.