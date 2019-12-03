Погодные качели: синоптики ошеломили прогнозом погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в ближайшие дни резко изменится

Погода в Украине в среду, 4 декабря, резко изменится практически во всех областях страны. Ожидается изменение температуры воздуха, местами возможно похолодание до -7 градусов, однако осадки прекратятся и сильный ветер утихнет.

Погода на востоке страны ожидается сухая, облачная, без осадков. Ночная температура воздуха опустится до -3 -5 градусов, в Днепре до -6 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса.

В южных областях будет облачно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе -4 -6 градусов, днем от -1 до +1 градуса. В Крыму сухо, облачно, местами прояснения, без осадков. Ночью -3 -5 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

На севере страны ожидается сухая погода, без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью в регионе -4 -6 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

В западных областях сильно опустится ночная температура воздуха, от -3 до -5 градусов, местами столбики термометров покажут до -7 градусов. Днем будет облачно, с прояснениями, без осадков, температура воздуха от -2 до +3 градусов.

В центральной части страны снегопады прекратятся, днем возможна солнечная погода. Ночная температура воздуха составит -3 -5 градусов, дневная от -1 до +1 градуса.

В Киеве 4 декабря будет сухая погода, без осадков, возможна небольшая облачность. Ночью температура опустится до -2 -4 градусов, днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса.

Карта погоды на 4 декабря

По прогнозу синоптиков, к концу текущей недели ожидается небольшое повышение температуры воздуха, в некоторых областях до +8 градусов. А вот на выходных возможно снова похолодание и осадки в виде мокрого снега с дождем.

Карта погоды на 8 декабря