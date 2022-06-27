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Как заморозить кабачки на зиму для разных блюд: простые способы

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Понедельник 27 июня 2022 11:41
Как заморозить кабачки на зиму для разных блюд: простые способы Как заморозить на зиму кабачки (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

В самом разгаре сезон кабачков, то стоит подумать о заготовках на зиму. Отличным дополнением к рагу или супу зимой станут замороженные кабачки.

Как правильно заморозить кабачки - читайте ниже.

Замороженные кабачки кружочками

Для того, чтобы кабачки не были водянистыми, их можно на несколько минут опустить в кипящую воду. Так при обжарке размороженные кабачки не будут водянистыми.

Также перед заморозкой кабачки нужно вымыть в холодной воде. Стоит протереть каждый кабачок насухо полотенцем и нарезать кружочками толщиной 1-1, 5 см.

После этого нужно застелить разделочную доску пищевой пленкой и выложить кружочки в один ряд так, чтобы они не касались друг друга. Сверху кабачки необходимо накрыть пленкой и снова выложить кабачки. Так они не слипаются и легко отстают от пленки.

Далее нужно заморозить кабачки, а затем сложить их в один герметичный контейнер или расфасовать по пакетикам.

Замораживание кубиками

Кубики должны быть не очень крупными, но и не мелкими.

Нарезанные кабачки нужно выложить на доску в один ряд, отступая от каждого кусочка немного свободного места. Предварительно стоит заморозить, а затем разделить по пакетам.

Натертый кабачок

Например, для оладий натрите кабачки на крупной терке и отожмите их, чтобы избавиться от сока. После этого разложите натертый кабачок на доску и заморозьте в морозильной камере. Такую заготовку можно сразу разложить по полиэтиленовым пакетам.

Пожаренные кабачки

Замораживать можно и уже пожаренные кабачки. Для этого нужно тонко порезать овощи и обжарить. Затем положить в пакеты и в морозильную камеру.

Пюре из кабачков

Для этого кабачки режут кубиками, опускают в кипяток и варят почти до готовности. Затем кабачки выбрасывают в дуршлаг для стекания воды, измельчают с помощью блендера в однородную смесь.

После этого пюре раскладывают в небольшие пластиковые контейнеры и ставят в морозильную камеру.

Ранее мы сообщали, чем подкормить кабачки для большого урожая.

Также мы писали, зачем на кабачках нужно обрывать первую завязь.

Кроме того, читайте, как приготовить кабачковые наггетсы в духовке.

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