Як заморозити кабачки на зиму для різних страв: прості способи

У самому розпалі сезон кабачків, то варто подумати про заготовки на зиму. Чудовим доповненням до рагу чи супу взимку стануть заморожені кабачки.

Заморожені кабачки кружечками

Для того, щоб кабачки не були водянистими, їх можна на кілька хвилин опустити в киплячу воду. Так при обсмажуванні розморожені кабачки не будуть водянистими.

Також перед заморожуванням кабачки потрібно вимити в холодній воді. Варто протерти кожен кабачок насухо рушником та нарізати кружечками товщиною 1-1, 5 см.

Після цього потрібно застелити обробну дошку харчовою плівкою та викласти кружечки в один ряд так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху кабачки необхідно накрити плівкою і знову викласти кабачки. Так вони не злипаються і легко відстають від плівки.

Далі потрібно заморозити кабачки, а потім скласти їх в один герметичний контейнер або розфасувати по пакетиках.

Заморожування кубиками

Кубики повинні бути не дуже великими, але і не дрібними.

Нарізані кабачки потрібно також викласти на дошку в один ряд, відступаючи від кожного шматочка трохи вільного місця. Попередньо варто заморозити, а потім розділити по пакетах.

Натертий кабачок

Наприклад, для оладок натріть кабачки на крупній тертці і відіжміть їх, щоб позбутися від соку. Після цього розкладіть натертий кабачок на дошку і заморозьте в морозильній камері. Таку заготовку можна відразу розкласти по поліетиленовим пакетам.

Посмажені кабачки

Заморожувати можна і вже посмажені кабачки. Для цього потрібно тонко порізати овочі та обсмажити. Потім покласти в пакети та у морозильну камеру.

Пюре з кабачків

Для цього кабачки ріжуть кубиками, опускають в окріп та варять майже до готовності. Потім кабачки викидають у друшляк для стікання води, подрібнюють за допомогою блендера у однорідну суміш.

Після цього пюре розкладають у невеликі пластикові контейнери та ставлять в морозильну камеру.