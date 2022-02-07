Замораживаем яйца правильно: раскрыт секрет продления жизни продукта на целый год

Какие яйца можно заморозить

Заморозку отлично переносят сырые целые яйца, яичный белок и яичный желток. Их можно заморозить на год.

Вареные яйца также можно заморозить, хотя лучше их взболтать перед приготовлением, чтобы желток и белок смешались.

Технически можно замораживать и сваренные вкрутую яйца, но можно также хранить омлет и даже фритату (итальянскую яичницу с начинками). Такие блюда продержатся в морозильной камере до шести месяцев.

Как заморозить сырые яйца

Сырые яйца целиком заморозить не удастся. Они попросту треснут и потом вам придется отмывать морозильную камеру.

Лучше разбейте яйца в миску и аккуратно взбейте, пока белки и желтки не соединятся. Перелейте взбитые яйца в пустой лоток для кубиков льда, заморозьте, а затем выложите кубики в зип-пакет и храните в морозильной камере.

Каждый кубик равен примерно половине большого яйца.

Как заморозить яичные белки

Замораживать сырые яичные белки еще проще. Просто вылейте их в пустой лоток для кубиков льда, заморозьте и храните в морозильной камере.

Один кубик будет равен одному большому яичному белку.

Как заморозить желтки

Желтки при заморозке становятся гелеобразными, поэтому идеально их взбивать с белками и замораживать вместе. Но заморозить их можно и отдельно, добавив немного сахара или соли, чтобы предотвратить загущению.

Для этого осторожно взбейте желтки. Затем на каждую чашку взбитых желтков добавьте 0,5 чайной ложки соли или 1,5 чайной ложки сахара, в зависимости от того, планируете ли вы их использовать для чего-то соленого или сладкого. Вылейте в формочки для льда, заморозьте, переложите в зип-пакеты и храните в морозильной камере.

Один кубик равен двум большим желткам.

Как хранить готовые яйца

Храните приготовленные яйца в герметичном контейнере или в пакете. В идеале заранее разделите готовые блюда из яиц на порционные куски, чтобы вы могли легко достать и разогреть то, что вам нужно.

Как разморозить яйца

Достаньте нужное количество и оставьте в холодильнике на ночь, а потом готовьте по рецепту.

Размороженные яичные белки могут иметь небольшие проблемы со взбиванием. Дайте им постоять при комнатной температуре в течение 30 минут, прежде чем взбивать.

Приготовленные яичные блюда можно разморозить в холодильнике в течение ночи или разморозить и разогреть просто в духовке или микроволновой печи.