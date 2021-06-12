ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вот что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц

Новина українською →
Суббота 12 июня 2021 07:15
Вот что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц Фото: Вот что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от употребления в пищу куриных яиц. И эти перемены, уверяют эксперты, не из приятных.

Об этом пишет ukrhealth.

Вы не будете чувствовать сытость

При отказе от яиц сокращаются калории в рационе, при этом вы будете чувствовать больший голод. Ведь яйца богаты белком, что способствует чувству сытости.

Нехватка питательных веществ

Если вы исключаете яйца из своего рациона, вы также можете потерять некоторые важные питательные вещества. Дело в том, что огромная часть из них содержится в яичных желтках. Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также полезными для сердца жирными кислотами омега-3.

Потеря мышц

Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок. Яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.

Холестерин может остаться на прежнем уровне

Хотя яйца являются источником холестерина, отказ от них может не повлиять на ваш уровень. Дело в том, что лишь 20% холестерина мы получаем с едой, остальные 80% вырабатывает наша печень.

Ранее врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и почему.

Также эксперты сообщили, что произойдет с организмом, если часто пить пиво.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь яйца
LITE
Праздник 12 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
Праздник 12 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник