Заморожуємо яйця правильно: розкрито секрет продовження життя продукту на цілий рік

Які яйця можна заморозити

Заморозку відмінно переносять сирі цілі яйця, яєчний білок і яєчний жовток. Їх можна заморозити на рік.

Варені яйця також можна заморозити, хоча краще їх збовтати перед приготуванням, щоб жовток і білок змішалися.

Технічно можна заморожувати і зварені круто яйця, але можна також зберігати омлет і навіть фритату (італійську яєчню з начинками). Такі страви протримаються в морозильній камері до шести місяців.

Як заморозити сирі яйця

Сирі яйця цілком заморозити не вдасться. Вони просто тріснуть і потім вам доведеться відмивати морозильну камеру.

Краще розбийте яйця в миску і акуратно збийте, поки білки і жовтки не з'єднаються. Перелийте збиті яйця в порожній лоток для кубиків льоду, заморозьте, а потім викладіть кубики в зіп-пакет і зберігайте в морозильній камері.

Кожен кубик дорівнює приблизно половині великого яйця.

Як заморозити яєчні білки

Заморожувати сирі яєчні білки ще простіше. Просто вилийте їх у порожній лоток для кубиків льоду, заморозьте і зберігайте в морозильній камері.

Один кубик буде дорівнювати одному великому яєчному білку.

Як заморозити жовтки

Жовтки при заморожуванні стають гелеподібними, тому ідеально їх збивати з білками і заморожувати разом. Але заморозити їх можна і окремо, додавши трохи цукру або солі, щоб запобігти загущенню.

Для цього обережно збийте жовтки. Потім на кожну чашку збитих жовтків додайте 0,5 чайної ложки солі або 1,5 чайної ложки цукру, в залежності від того, чи плануєте ви їх використовувати для чогось солоного або солодкого. Вилийте в формочки для льоду, заморозьте, перекладіть в зіп-пакети і зберігайте в морозильній камері.

Один кубик дорівнює двом великим жовткам.

Як зберігати готові яйця

Зберігайте приготовані яйця в герметичному контейнері або в пакеті. В ідеалі заздалегідь розділіть готові страви з яєць на порційні шматки, щоб ви могли легко дістати і розігріти те, що вам потрібно.

Як розморозити яйця

Дістаньте потрібну кількість і залиште в холодильнику на ніч, а потім готуйте за рецептом.

Розморожені яєчні білки можуть мати невеликі проблеми зі збиванням. Дайте їм постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, перш ніж збивати.

Приготовані яєчні страви можна розморозити в холодильнику протягом ночі або розморозити і розігріти просто в духовці або мікрохвильовій печі.