Замочіть в цих ліках з аптечки насіння для розсади і будете вражені результатом

Насіння для розсади потребує попередньої обробки, особливо, якщо це не посівний матеріал з магазину, а зібране власними силами насіння. Яким способом підготувати майбутню розсаду, щоб було і ефективно, і дешево водночас?
Про це пише Telegram Дача. Сад і город.
Все просто - для обробки перед посівом, насіння варто замочити в перекису водню. Вартість однієї 100-мілілітрової пляшки всього 10-20 гривень.
Обробка насіння перед посадкою перекисом водню - це простий прийом їхнього знезараження та стимуляції зростання.
Перекис водню прискорює темпи росту рослин, підвищує їх несприйнятливість до захворювань.
Для знезараження посівного матеріалу на 20 хвилин замочують насіння в 10% розчині перекису водню. Після цього насіння промийте, підсушіть та висівайте.
Для підвищення посівних якостей: замочувати насіння потрібно в 0,4% розчині перекису водню приблизно 12 годин. Якщо плануєте замочити насіння з "тугою" схожістю (петрушка, буряк та інші), залиште його в розчині на добу.
Візьміть склянку теплої води і розчиніть в ньому 1 чайну ложку меду. Залиште насіння на 24 години. Після цього добре промийте їх і висушіть.
Деревну золу (2 столових ложки) розведіть в 1 літрі теплої води і залиште настоюватися протягом 2-4 днів. Після чого розчин треба процідити і тільки після цього помістити насіння на 3-6 годин.
Алое підвищує швидкість і відсоток схожості насіння і знезаражує його. Для процедури треба взяти нижнє листя з рослини, якій більше 3 років.
Зрізане листя необхідно загорнути в темну тканину і помістити в холодильник на тиждень. Після цього подрібніть і відтисніть сік, використовуючи кілька шарів марлі. Злегка прогріте насіння (наприклад, покладіть його перед замочуванням на батарею) помістіть в сік алое приблизно на добу. Для томатів досить 18 годин.
Важливо! Насіння цибулі, селери, гарбуза і перцю не рекомендується замочувати в соку алое.
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