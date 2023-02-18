Замочіть в цих ліках з аптечки насіння для розсади і будете вражені результатом

Замочіть насіння в засобі з аптечки

Все просто - для обробки перед посівом, насіння варто замочити в перекису водню. Вартість однієї 100-мілілітрової пляшки всього 10-20 гривень.

Обробка насіння перед посадкою перекисом водню - це простий прийом їхнього знезараження та стимуляції зростання.

Перекис водню прискорює темпи росту рослин, підвищує їх несприйнятливість до захворювань.

Як правильно обробити насіння

Для знезараження посівного матеріалу на 20 хвилин замочують насіння в 10% розчині перекису водню. Після цього насіння промийте, підсушіть та висівайте.

Для підвищення посівних якостей: замочувати насіння потрібно в 0,4% розчині перекису водню приблизно 12 годин. Якщо плануєте замочити насіння з "тугою" схожістю (петрушка, буряк та інші), залиште його в розчині на добу.

Інші народні способи замочування насіння

Розчин меду

Візьміть склянку теплої води і розчиніть в ньому 1 чайну ложку меду. Залиште насіння на 24 години. Після цього добре промийте їх і висушіть.

Зольний розчин

Деревну золу (2 столових ложки) розведіть в 1 літрі теплої води і залиште настоюватися протягом 2-4 днів. Після чого розчин треба процідити і тільки після цього помістити насіння на 3-6 годин.

Сік алое

Алое підвищує швидкість і відсоток схожості насіння і знезаражує його. Для процедури треба взяти нижнє листя з рослини, якій більше 3 років.

Зрізане листя необхідно загорнути в темну тканину і помістити в холодильник на тиждень. Після цього подрібніть і відтисніть сік, використовуючи кілька шарів марлі. Злегка прогріте насіння (наприклад, покладіть його перед замочуванням на батарею) помістіть в сік алое приблизно на добу. Для томатів досить 18 годин.

Важливо! Насіння цибулі, селери, гарбуза і перцю не рекомендується замочувати в соку алое.