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Замочите в этом лекарстве семена для рассады и будете поражены результатом

Как правильно подготовить семена для рассады (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Семена для рассады нуждаются в предварительной обработке, особенно, если это не посевной материал из магазина, а собранные собственными силами семена. Каким способом подготовить будущую рассаду, чтобы было и эффективно, и дешево одновременно?

Об этом пишет Telegram Дача. Сад і город.

Замочите семена в средстве из аптечки

Все просто – для обработки перед посевом, семена следует замочить в перекиси водорода. Стоимость одной 100-миллитровой бутылки всего 10-20 гривен.

Обработка семян перед посадкой перекисью водорода – это простой прием их обеззараживания и стимуляции роста.

Перекись водорода ускоряет темпы роста растений, повышает их невосприимчивость к заболеваниям.

Как правильно обработать семена

Для обеззараживания посевного материала на 20 минут замачивают семена в 10% растворе перекиси водорода. После этого семена промойте, подсушите и высевайте.

Для повышения посевных свойств: замачивать семена необходимо в 0,4% растворе перекиси водорода приблизительно 12 часов. Если планируете замочить семена с "тугой" всхожестью (петрушка, свекла и другие), оставьте их в растворе на сутки.

Другие народные способы замачивания семян

  • Раствор меда

Возьмите стакан теплой воды и растворите в нем 1 чайную ложку меда. Оставьте семена на 24 часа. После этого хорошо промойте их и высушите.

  • Зольный раствор

Древесную золу (2 столовые ложки) разведите в 1 литре теплой воды и оставьте настаиваться в течение 2-4 дней. После чего раствор следует процедить и только после этого поместить семена на 3-6 часов.

  • Сок алоэ

Алоэ повышает скорость и процент всхожести семян и обеззараживает их. Для процедуры нужно взять нижние листья из растения, которому больше 3 лет.

Срезанные листья необходимо завернуть в темную ткань и поместить в холодильник на неделю. После этого измельчите и отожмите сок, используя несколько слоев марли. Слегка прогретые семена (например, положите их перед замачиванием на батарею) поместите в сок алоэ примерно на сутки. Для томатов достаточно 18 часов.

Важно! Семена лука, сельдерея, тыквы и перца не рекомендуется замачивать в соке алоэ.

Раньше мы писали, как правильно выбрать качественные семена, и не купить что попало.

Также читайте о копеечном средстве с кухни, которое поможет вырастить крепкую рассаду.

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