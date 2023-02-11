Як вибрати насіння на розсаду, щоб отримати багатий урожай
Вже на старті новий дачно-городний сезон, тому час купувати насіння і сіяти розсаду. Але як в магазині вибрати правильний пакетик з насінням майбутніх помідорів, огірків, перців, зелені чи іншої городини?
Про це пише Semena.in.ua.
Уважно читайте упаковку
Якщо ви купуєте на ринку, не варто дуже довіряти похвальбі продавців. Натомість треба уважно вивчати упаковку і вміти читати інформацію, надруковану на ній.
Звертайте увагу на такі дані:
Назва культури, сорту/гібриду. Це дані, які вказуються на упаковці великими літерами і на видному місці. На упаковці є короткий опис умов і термінів вирощування культури (часто це схема).
Адреса і телефон виробника. Якщо такої нема, в якості насіння варто засумніватися. Адже компанії, яким нема чого приховувати, вказують не тільки назву, а й адресу, номер телефону, а іноді і електронну адресу та соцмережі.
Номер партії товару. Кожна партія, яка є в роздрібній торгівлі, має "Сертифікат якості". Тому у разі виникнення претензій до якості насіння, вистежити партію легко саме по номеру. Так само можна буде докупити насіннєвий матеріал з тієї ж партії, якщо вам не вистачить.
Термін придатності або зберігання. Подивіться на місяць і рік фасування та придатності. Дата, в ідеалі, має бути проштампована, а не надрукована в друкарні. Якщо термін придатності минув, таке насіння краще не брати.
Номер ДСТУ. Насіння в пакетиках, якщо воно упаковане офіційними виробниками, проходить контроль на відповідність ДСТУ.
Кількість насіння. Виробник посівного матеріалу, як правило, вказує не грами, а кількість насіння в упаковці. Це дозволяє порахувати, яке насіння і в якій кількості потрібне для посіву.
Схожість посівного матеріалу. Зазвичай, такий відсоток не може дорівнювати 100, адже ніхто не може гарантувати такий результат. Але 80% і вище - це високий показник схожості.
Попередження виробника. Наприклад, на упаковці може бути напис: "Насіння не потрібно прогрівати і протруювати". Це означає, що передпосівну обробку вже проведено.
Хороше насіння дасть хороший врожай (фото: freepik)
Сорт чи гібрид?
Сорт - це група рослин, яка в результаті селекції отримала набір характеристик, що відрізняють цю групу від інших. Якщо зібрати насіння із сортових культур, воно добре зійде і дасть високий урожай на наступний сезон. При цьому урожай буде, як і роком раніше.
Сорти зберігають властивості не одне покоління, краще переносять перепади погодних умов, ростуть на різних ґрунтах, невибагливі до умов вирощування.
Однак, є у сортів і недоліки. Зокрема, більшість сортів мають потребу в мухах або бджолах для запилення, тому вирощувати сорти в теплиці досить складно. Вони часто схрещуються самі по собі, тому отримати чистий сорт непросто.
Сортові огірки часто гірчать, а урожайність сортових рослин нестабільна - один кущ може давати хороший урожай, а інший поруч - майже не плодоносити. Грибки і віруси люблять сортові культури, при цьому захворювання передаються у спадок.
Що таке гібриди? Щоб поліпшити смак, форму, стійкість до хвороб, кілька сортів схрещують між собою і отримують гібрид. Але якщо зібрати насіння з гібридних рослин і посіяти на наступний сезон - не факт, що вийде виростити рослину з такими ж характеристиками, як торік.
Гібриди 1-го покоління F1 - вони найбільш урожайні. F2 - гібрид 2-го покоління, у них бувають не так сильно виражені кращі якості, але все одно їх багато.
У гібридів зазвичай плоди мають однаковий розмір - їх зручно солити, консервувати, вони мають привабливий зовнішній вигляд. Плодоношення на всіх рослинах однаково стабільне. Крім того, гібриди стійкіші до хвороб і шкідливих комах. Гібридам не потрібна допомога ззовні при запиленні, оскільки вони самозапильні.
Недоліками гібридів є те, що вони більш вимогливі до складу ґрунту, умов культивування. Часто потребують більшої кількості підгодівлі, ніж сортові культури. Коштують вони дорожче за сорти, адже робота селекціонерів при виведенні гібридів займає багато часу і сил.
Раніше ми писали, які рослини можна сміливо садити на розсаду вже в лютому.
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