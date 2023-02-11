Як вибрати насіння на розсаду, щоб отримати багатий урожай

Вже на старті новий дачно-городний сезон, тому час купувати насіння і сіяти розсаду. Але як в магазині вибрати правильний пакетик з насінням майбутніх помідорів, огірків, перців, зелені чи іншої городини?

Уважно читайте упаковку

Якщо ви купуєте на ринку, не варто дуже довіряти похвальбі продавців. Натомість треба уважно вивчати упаковку і вміти читати інформацію, надруковану на ній.

Звертайте увагу на такі дані:

Назва культури, сорту/гібриду. Це дані, які вказуються на упаковці великими літерами і на видному місці. На упаковці є короткий опис умов і термінів вирощування культури (часто це схема).

Адреса і телефон виробника. Якщо такої нема, в якості насіння варто засумніватися. Адже компанії, яким нема чого приховувати, вказують не тільки назву, а й адресу, номер телефону, а іноді і електронну адресу та соцмережі.

Номер партії товару. Кожна партія, яка є в роздрібній торгівлі, має "Сертифікат якості". Тому у разі виникнення претензій до якості насіння, вистежити партію легко саме по номеру. Так само можна буде докупити насіннєвий матеріал з тієї ж партії, якщо вам не вистачить.

Термін придатності або зберігання. Подивіться на місяць і рік фасування та придатності. Дата, в ідеалі, має бути проштампована, а не надрукована в друкарні. Якщо термін придатності минув, таке насіння краще не брати.

Номер ДСТУ. Насіння в пакетиках, якщо воно упаковане офіційними виробниками, проходить контроль на відповідність ДСТУ.

Кількість насіння. Виробник посівного матеріалу, як правило, вказує не грами, а кількість насіння в упаковці. Це дозволяє порахувати, яке насіння і в якій кількості потрібне для посіву.

Схожість посівного матеріалу. Зазвичай, такий відсоток не може дорівнювати 100, адже ніхто не може гарантувати такий результат. Але 80% і вище - це високий показник схожості.

Попередження виробника. Наприклад, на упаковці може бути напис: "Насіння не потрібно прогрівати і протруювати". Це означає, що передпосівну обробку вже проведено.

Хороше насіння дасть хороший врожай (фото: freepik)

Сорт чи гібрид?

Сорт - це група рослин, яка в результаті селекції отримала набір характеристик, що відрізняють цю групу від інших. Якщо зібрати насіння із сортових культур, воно добре зійде і дасть високий урожай на наступний сезон. При цьому урожай буде, як і роком раніше.

Сорти зберігають властивості не одне покоління, краще переносять перепади погодних умов, ростуть на різних ґрунтах, невибагливі до умов вирощування.

Однак, є у сортів і недоліки. Зокрема, більшість сортів мають потребу в мухах або бджолах для запилення, тому вирощувати сорти в теплиці досить складно. Вони часто схрещуються самі по собі, тому отримати чистий сорт непросто.

Сортові огірки часто гірчать, а урожайність сортових рослин нестабільна - один кущ може давати хороший урожай, а інший поруч - майже не плодоносити. Грибки і віруси люблять сортові культури, при цьому захворювання передаються у спадок.

Що таке гібриди? Щоб поліпшити смак, форму, стійкість до хвороб, кілька сортів схрещують між собою і отримують гібрид. Але якщо зібрати насіння з гібридних рослин і посіяти на наступний сезон - не факт, що вийде виростити рослину з такими ж характеристиками, як торік.

Гібриди 1-го покоління F1 - вони найбільш урожайні. F2 - гібрид 2-го покоління, у них бувають не так сильно виражені кращі якості, але все одно їх багато.

У гібридів зазвичай плоди мають однаковий розмір - їх зручно солити, консервувати, вони мають привабливий зовнішній вигляд. Плодоношення на всіх рослинах однаково стабільне. Крім того, гібриди стійкіші до хвороб і шкідливих комах. Гібридам не потрібна допомога ззовні при запиленні, оскільки вони самозапильні.

Недоліками гібридів є те, що вони більш вимогливі до складу ґрунту, умов культивування. Часто потребують більшої кількості підгодівлі, ніж сортові культури. Коштують вони дорожче за сорти, адже робота селекціонерів при виведенні гібридів займає багато часу і сил.