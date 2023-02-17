Розсада стане міцною і швидко піде в ріст: додайте всього дві ложки в ґрунт

Перед новим дачно-городним сезоном багато хто вирощує розсаду самостійно на власних підвіконнях. Зазвичай помідори, перці, огірки та іншу городину садять у готову торф'яну суміш (або касети) з магазину, але варто знати, як правильно підживити ґрунт для того, щоб ваші паростки були міцними і сильними.

Який копійчаний засіб допоможе з цими приємними клопотами, дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Який ґрунт краще обрати

Більшість городників вважають за краще купувати землю, адже з нею менше клопоту. Виробник її вже обробив від хвороб, шкідників і можливо навіть додав якісь мінеральні речовини.

А от земля з городу вимагає більшої уваги. Її потрібно знезаражувати, доповнювати.

В магазинах для розсади, як правило, пропонують верховий торф, функція якого заповнити обсяг ємності для розсади. Поживних речовин в ньому мінімум, тому вам треба буде подбати про підживлення.

Добриво для ґрунту зробить вашу розсаду міцною і сильною (фото: freepik)

Копійчаний засіб з кухонної полиці

Йдеться про картопляний крохмаль. Сам крохмаль розсаді не потрібний. У ньому немає нічого, окрім вуглеводів. Але він дуже потрібний ґрунтовим мікроорганізмам, які допоможуть розвиватися самим рослинам.

В результаті краще проростатиме насіння, прискориться розвиток кореневої системи, рослини отримають більше поживних речовин із ґрунту.

Як вносити підживлення

На 10 літрів ґрунту потрібно 2 ложки з гарною гіркою крохмалю. Добре перемішайте і поливайте землю перед тим, як сіяти насіння або ж пікірувати рослини.

Підійде таке добриво і для кімнатних рослин під час пересаджування.