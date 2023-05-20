На замітку водіям: через скільки часу після вживання алкоголю можна сідати за кермо

Як довго виводиться алкоголь з організму

Швидкість метаболізму алкоголю сильно відрізняється в залежності від людини та ситуації. Загалом печінка може переробляти близько 30 мл алкоголю на годину, що приблизно дорівнює одному стандартному напою.

Але алкогольні напої бувають різні, деякі містять більше спиртного ніж інші.

Як швидко організм виводить різні напої:

Невелика порція лікеру: 1 год

Півлітра пива: 2 год

Великий келих вина: 3 год

Очевидно, що чим більше напоїв ви вживаєте, тим більше часу знадобиться організму, щоб переробити алкоголь.

Які фактори впливають на швидкість метаболізму

Вік. Уповільнення кровообігу та зниження м’язової маси з віком впливають на розподіл, метаболізм і виведення алкоголю.

Стать. Жінки метаболізують алкоголь по-іншому, ніж чоловіки, і відчують вплив сильніше, навіть якщо вони однакового розміру. Нижчий об’єм води в організмі, гормональні чинники та низькі рівні печінкового ферменту, який розщеплює алкоголь - також є причинами цього.

Вага тіла. Чим більше важить людина, тим менша у неї буде концентрація алкоголю у крові, якщо вона вип'є на рівні з іншою людиною, яка важить менше.

Харчування. Алкоголь всмоктується через слизову оболонку шлунка. Наявність їжі в шлунку уповільнює спорожнення шлунка та зменшує всмоктування алкоголю. Якщо п’єте натщесерце, тим швидше ваш організм засвоює алкоголь, що призводить до вищої концентрації алкоголю.

Інші речовини та ліки. Деякі ліки можуть впливати на метаболізм алкоголю та на те, як ви відчуваєте його вплив.

Як швидко ви п'єте. Якщо ви п’єте без перерв, ви не даєте своїй печінці часу, необхідного для переробки алкоголю. Це означає більш тривалий ефект сп'яніння.

Чи можна самостійно перевірити себе на тверезість

Насправді немає надійного способу самостійно перевірити свою здатність безпечно керувати автомобілем після алкогольного сп’яніння.

Ви можете скористатися особистим алкотестером, але він може лише показати вам, який у вас рівень вмісту спиртного в крові. Але зважайте на те, що вам покаже лише число, яке допускає водія до керування, але це не означає, що вам безпечно керувати автомобілем.

Також немає надійних способів швидко протверезіти і вивести алкоголь з організму. Єдиний помічник тут - час.

У будь-якому разі краще не ризикувати собою та життям інших, тому замовте таксі або попросіть знайомих, щоб вас доставили додому.