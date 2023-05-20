На заметку водителям: через сколько времени после употребления алкоголя можно садиться за руль

Как долго выводится алкоголь из организма

Скорость метаболизма алкоголя сильно разнится в зависимости от человека и ситуации. В общем, печень может перерабатывать около 30 мл алкоголя в час, что примерно равно одному стандартному напитку.

Но алкогольные напитки бывают разные, некоторые содержат больше спиртного, чем другие.

Как быстро организм выводит разные напитки:

Небольшая порция ликера: 1 час

Пол-литра пива: 2 часа

Большой бокал вина: 3 часа

Очевидно, чем больше напитков вы употребляете, тем больше времени понадобится организму, чтобы переработать алкоголь.

Какие факторы влияют на скорость метаболизма

Возраст. Замедление кровообращения и снижение мышечной массы с возрастом влияют на распределение, метаболизм и выведение алкоголя.

Пол. Женщины метаболизируют алкоголь по-другому, чем мужчины, и ощутят влияние сильнее, даже если они одинакового размера. Низший объем воды в организме, гормональные факторы и низкие уровни печеночного фермента, который расщепляет алкоголь, также являются причинами этого.

Вес тела. Чем больше весит человек, тем меньше у него будет концентрация алкоголя в крови, если он выпьет наравне с другим человеком, который весит меньше.

Питание. Алкоголь всасывается через слизистую желудка. Наличие пищи в желудке замедляет опорожнение желудка и уменьшает всасывание алкоголя. Если пьете натощак, тем быстрее ваш организм усваивает алкоголь, что приводит к более высокой концентрации алкоголя.

Прочие вещества и лекарства. Некоторые лекарства могут влиять на метаболизм алкоголя и на то, как вы чувствуете его влияние.

Как быстро вы пьете. Если вы пьете без перерывов, вы не даете своей печени времени, необходимого для переработки алкоголя. Это означает более продолжительный эффект опьянения.

Можно ли самостоятельно проверить себя на трезвость

На самом деле, нет надежного способа самостоятельно проверить свою способность безопасно управлять автомобилем после алкогольного опьянения.

Вы можете воспользоваться личным алкотестером, но он может только сказать вам, какой у вас уровень содержания спиртного в крови. Но учтите, что вам покажет только число, которое допускает водителя к вождению, но это не значит, что вам безопасно управлять автомобилем.

Также нет надежных способов быстро протрезветь и вывести алкоголь из организма. Единственный помощник здесь - время.

Во всяком случае, лучше не рисковать собой и жизнью других, поэтому закажите такси или попросите знакомых, чтобы вас доставили домой.