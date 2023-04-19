В Україні хочуть ввести нульове розмитнення авто, але не для всіх. Кому буде доступна пільга?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нульове розмитнення автомобілів для людей, чиї транспортні засоби були знищені внаслідок бойових дій або вкрадені під час війни.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Що відомо про новий законопроєкт

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №9209 "Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України".

Автор законопроєкту пропонує доповнити Податковий кодекс новим пунктом, в якому фізичні та юридичні особи, які втратили автомобілі в період дії воєнного стану, мають право на пільгове ввезення автомобілів.

При чому ж кількість транспортних засобів із нульовим розмитненням не має перевищувати кількість викрадених чи знищених авто, якими володіла ця людина.

Які документи потрібно буде надати, аби скористатись послугою

Категорії людей, які потрапляють під дію цього законопроєкту повинні надати наступні документи, аби скористатися пільговими умовами розмитнення.

А саме: