В Україні хочуть ввести нульове розмитнення авто, але не для всіх. Кому буде доступна пільга?
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нульове розмитнення автомобілів для людей, чиї транспортні засоби були знищені внаслідок бойових дій або вкрадені під час війни.
Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Що відомо про новий законопроєкт
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт №9209 "Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України".
Автор законопроєкту пропонує доповнити Податковий кодекс новим пунктом, в якому фізичні та юридичні особи, які втратили автомобілі в період дії воєнного стану, мають право на пільгове ввезення автомобілів.
При чому ж кількість транспортних засобів із нульовим розмитненням не має перевищувати кількість викрадених чи знищених авто, якими володіла ця людина.
Які документи потрібно буде надати, аби скористатись послугою
Категорії людей, які потрапляють під дію цього законопроєкту повинні надати наступні документи, аби скористатися пільговими умовами розмитнення.
А саме:
- для підтвердження знищення транспортного засобу автовласникам потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про пошкодження транспортного засобу.
- також потрібен звіт, акт або висновок про оцінку, виконаний оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, який підтверджує, що транспортний засіб викрадено або знищено.
- для підтвердження викрадення автомобіля автовласникам потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви власника про викрадення авто. Заяву слід подати не пізніше ніж через місяць після припинення бойових дій на відповідній території.
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