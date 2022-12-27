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Замість ковбаси і м'яса: незвичний інгредієнт для вибухового смаку Олів'є

Салат Олів'є (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Класичний салат Олів'є готується з ковбаси, або відвареного м'яса - найчастіше це куряче філе. Пропонуємо вам поекспериментувати і замінити цей складник новорічного салату.

Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.

Складники на 5 порцій:

  • Язик яловичий - 200 г (наш незвичний інгредієнт)
  • Картопля - 250 г
  • Морква - 110 г
  • Огірки солоні - 110 г
  • Яйця - 4 шт.
  • Горошок консервований - 100 г
  • Сіль - до смаку
  • Перець чорний мелений - до смаку
  • Майонез - 80 г
  • Перець запашний горошком
  • Лист лавровий
  • Часник

Покрокове приготування

Відваріть, охолодіть і очистіть овочі та яйця.

Відваріть язик протягом 3,5 годин. За півгодини до закінчення варіння додайте сіль, лавровий лист, духмяний прець-горошок, часник для аромату.

Наріжте овочі і яйця кубиком, складіть все у глибоку миску. Наріжте відварений язик слайсами, а частину (грамів 200) наріжте кубиком і додайте до салату.

Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.

Оформіть салат, прикрасивши слайсами з язика і зеленою цибулею.

Раніше ми писали також про бюджетний салат, який замінить Олів'є.

Крім того читайте, як довго можна зберігати новорічні салати.

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