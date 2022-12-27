Замість ковбаси і м'яса: незвичний інгредієнт для вибухового смаку Олів'є

Класичний салат Олів'є готується з ковбаси, або відвареного м'яса - найчастіше це куряче філе. Пропонуємо вам поекспериментувати і замінити цей складник новорічного салату.
Рецептом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, фундатор власної кулінарної школи.
Відваріть, охолодіть і очистіть овочі та яйця.
Відваріть язик протягом 3,5 годин. За півгодини до закінчення варіння додайте сіль, лавровий лист, духмяний прець-горошок, часник для аромату.
Наріжте овочі і яйця кубиком, складіть все у глибоку миску. Наріжте відварений язик слайсами, а частину (грамів 200) наріжте кубиком і додайте до салату.
Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.
Оформіть салат, прикрасивши слайсами з язика і зеленою цибулею.
Раніше ми писали також про бюджетний салат, який замінить Олів'є.
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