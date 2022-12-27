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Вместо колбасы и мяса: необычный ингредиент для взрывного вкуса Оливье

Салат Оливье (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Классический салат Оливье готовится из колбасы, или отварного мяса – чаще всего это куриное филе. Предлагаем вам поэкспериментировать и заменить эту составляющую новогоднего салата.

Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.

Составляющие на 5 порций:

  • Язык говяжий – 200 г (наш необычный ингредиент)
  • Картофель – 250 г
  • Морковь – 110 г
  • Огурцы соленые – 110 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Горошек консервированный – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Майонез – 80 г
  • Перец душистый горошком
  • Лист лавровый
  • Чеснок

Пошаговое приготовление

Отварите, охладите и очистите овощи и яйца.

Отварите язык в течение 3,5 часов. За полчаса до окончания варки добавьте соль, лавровый лист, душистый перец-горошек, чеснок для аромата.

Нарежьте овощи и яйца кубиком, сложите все в глубокую миску. Нарежьте отварной язык слайсами, а часть (граммов 200) нарежьте кубиком и добавьте в салат.

Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Оформите салат, украсив слайсами из языка и зеленым луком.

Ранее мы писали также о бюджетном салате, который заменит Оливье.

Кроме того, читайте, как долго можно хранить новогодние салаты.

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