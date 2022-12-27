Вместо колбасы и мяса: необычный ингредиент для взрывного вкуса Оливье

Классический салат Оливье готовится из колбасы, или отварного мяса – чаще всего это куриное филе. Предлагаем вам поэкспериментировать и заменить эту составляющую новогоднего салата.
Рецептом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, основатель собственной кулинарной школы.
Отварите, охладите и очистите овощи и яйца.
Отварите язык в течение 3,5 часов. За полчаса до окончания варки добавьте соль, лавровый лист, душистый перец-горошек, чеснок для аромата.
Нарежьте овощи и яйца кубиком, сложите все в глубокую миску. Нарежьте отварной язык слайсами, а часть (граммов 200) нарежьте кубиком и добавьте в салат.
Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Оформите салат, украсив слайсами из языка и зеленым луком.
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