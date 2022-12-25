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Новорічний хіт 2023: бюджетний салат, який замінить Олів'є

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Неділя 25 грудня 2022 08:30
Новорічний хіт 2023: бюджетний салат, який замінить Олів'є Рецепт салату (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вам трохи приївся традиційний Олів'є, пропонуємо приготувати йому гідну альтернативу - салат з курячою печінкою та грибами. А ще ця страва досить бюджетна.

Рецептом салату поділилися на каналі YouTube Марусина кухня.

Складники:

  • Куряча печінка - 300 г
  • Печериці - 300 г
  • Морква - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Огірки мариновані - 250 г
  • Горошок консервований - 150 г
  • Майонез 2-3 ложки
  • Олія соняшникова (для смаження) - 1-2 ст. ложки
  • Сіль до смаку
  • Мелений чорний перець до смаку

Покрокове приготування

Наріжте дрібно цибулю. Розігрійте на пательні олію, покладіть цибулю і гриби. Просмажте до готовності грибів і відкладіть на паперовий рушник для вбирання зайвої олії.

Відваріть у воді курячу печінку 15-20 хвилин.

Наріжте кубиком відварену моркву. Після того як печінка охолоне, наріжте її шматочками.

Кубиком наріжте огірки і відтисніть зайву вологу.

Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.

Наш салат готовий. Готуйте та смакуйте!

Раніше ми писали, як довго можна зберігати новорічні салати.

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