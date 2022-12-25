Новорічний хіт 2023: бюджетний салат, який замінить Олів'є

Якщо вам трохи приївся традиційний Олів'є, пропонуємо приготувати йому гідну альтернативу - салат з курячою печінкою та грибами. А ще ця страва досить бюджетна.

Складники:

Куряча печінка - 300 г

Печериці - 300 г

Морква - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Огірки мариновані - 250 г

Горошок консервований - 150 г

Майонез 2-3 ложки

Олія соняшникова (для смаження) - 1-2 ст. ложки

Сіль до смаку

Мелений чорний перець до смаку

Покрокове приготування

Наріжте дрібно цибулю. Розігрійте на пательні олію, покладіть цибулю і гриби. Просмажте до готовності грибів і відкладіть на паперовий рушник для вбирання зайвої олії.

Відваріть у воді курячу печінку 15-20 хвилин.

Наріжте кубиком відварену моркву. Після того як печінка охолоне, наріжте її шматочками.

Кубиком наріжте огірки і відтисніть зайву вологу.

Змішайте у глибокій ємності всі інгредієнти. Посоліть, поперчіть і заправте майонезом.

Наш салат готовий. Готуйте та смакуйте!