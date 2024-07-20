На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

Літо - час для демонстрації відкритих плечей, тому саме зараз варто спробувати щось нове і залишити футболку на деякий час осторонь.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує розглянути альтернативи: блузи з рюшами, обтислі майки або шовкові хустки. У 2024 році варіантів маса, і серед них обов'язково знайдеться щось, що вам сподобається!
Класика з яскравих 2000-х знову в моді! Топ, що з'явився в 1970-х роках завдяки випадковості на одній з американських текстильних фабрик (принаймні, так свідчить легенда), знову викликає захоплення і компліменти.
Бандо (також відомий як tube top) можна поєднувати практично з будь-яким одягом. Наприклад, ансамбль з атласною спідницею міді та балетками додасть образу елегантності та жіночності.
Топ-бандо (фото: instagram.com/sell_torg)
Ніжність і легкість втілені в блузі з рюшами. Цей елемент гардероба став символом жіночності й романтики ще в 19 столітті й досі актуальний, допомагаючи трендсеттерам створювати грайливі образи.
Блуза с воланами (фото: instagram.com/shoplife_showroom)
Тренд на поло зберігає свою актуальність уже кілька сезонів, але 2024 року "тенісні" топи стали особливо популярними. Це чудова альтернатива футболкам, адже поло мають більш солідний і "дорогий" вигляд. З такими топами образи відразу стають більш вишуканими і, що важливо, фотогенічними.
Раніше ми розповідали, як зробити легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній.
Також ми писали про трендову спідницю, якою можна замінити шорти.
Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-аканути sell_torg, bk_buyer, pryazhna marymax_brand, shoplife_showroom.