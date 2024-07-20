На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

Топ-бандо

Класика з яскравих 2000-х знову в моді! Топ, що з'явився в 1970-х роках завдяки випадковості на одній з американських текстильних фабрик (принаймні, так свідчить легенда), знову викликає захоплення і компліменти.

Бандо (також відомий як tube top) можна поєднувати практично з будь-яким одягом. Наприклад, ансамбль з атласною спідницею міді та балетками додасть образу елегантності та жіночності.

Топ-бандо (фото: instagram.com/sell_torg)

Блуза с воланами

Ніжність і легкість втілені в блузі з рюшами. Цей елемент гардероба став символом жіночності й романтики ще в 19 столітті й досі актуальний, допомагаючи трендсеттерам створювати грайливі образи.

Блуза с воланами (фото: instagram.com/shoplife_showroom)

Поло

Тренд на поло зберігає свою актуальність уже кілька сезонів, але 2024 року "тенісні" топи стали особливо популярними. Це чудова альтернатива футболкам, адже поло мають більш солідний і "дорогий" вигляд. З такими топами образи відразу стають більш вишуканими і, що важливо, фотогенічними.