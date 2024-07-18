Якщо ви не любите шорти, замініть їх цією трендовою спідницею: кілька актуальних образів
Шорти - мабуть, найбажаніша річ кожного літа, оскільки вони зручні та дозволяють виглядати стильно без особливих зусиль. Проте якщо раптом ви не є прихильницею такого одягу, візьміть собі на замітку іншу трендову альтернативу, яка так само дозволить експериментувати з образами та не нехтувати комфортом.
Про яку саме річ йдеться та у чому її універсальність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Біла мініспідниця
Так, ця річ є ідеальною для літньої пори, адже цілковито передає її настрій. Таку спідницю легко поєднувати з безліччю речей та створювати різноманітні аутфіти. Далі можете побачити кілька актуальних образів, які можуть вас зацікавити.
Наприклад, біла спідниця з ефектним розрізом у зоні стегон. Її можна скомбінувати з блузою-топом чи базовою майкою. Також не забудьте про аксесуари.
Біла мініспідниця в моді (Фото: instagram.com/jessthrowiton_)
Також придивіться до наступної моделі, яка дозволить поекспериментувати зі стилем Street style та бути у тренді. Особливо доречним тут буде ковбойське взуття та масивна сумка.
З чим носити білу спідницю (Фото: instagram.com/mycodeofstyle)
А ще зверніть увагу на просту спідницю з льону, яку можна скомбінувати з ефектним топом, щоб продемонструвати фігуру та ніжки.
Біла спідниця у тренді цього літа (Фото: instagram.com/girls_of_many_nations)
Ще один можливий варіант, схожий на один із тих, які вже були згадані раніше. Білий особливо ефектно виглядає у поєднанні з жовтим, синім, зеленим чи подібними насиченими кольорами.
Образи з білою спідницею (Фото: instagram.com/charcoal_clothing)
Спідниця у поєднанні з чорним - безпрограшний варіант, який підійде для багатьох випадків. Доповніть такий аутфіт взуттям на підборах, кількома аксесуарами та об'ємно укладеним волоссям.
Трендова біла спідниця 2024 (Фото: instagram.com/cassdimicco)
Якщо ж потрібно десь швидко вибігти у справах, скомбінувати білу спідницю можна з улюбленою футболкою та парою взуття. Один з таких образів можете побачити нижче на сторінці.
Повсякденний образ з білою спідницею (Фото: instagram.com/marina_torres)
Якщо раптом білий - один із ваших улюблених кольорів, створіть вбрання в одному тоні. Розбавити його можна трендовим взуттям, а також стильною сумочкою.
З чим поєднувати білу спідницю (Фото: instagram.com/emmanuellek_)
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Для написання матеріалу були використані джерела: стаття видання Who What Wear; Instagram-сторінки модних блогерок та магазинів jessthrowiton_, mycodeofstyle, charcoal_clothing, girls_of_many_nations, cassdimicco, marina_torres, emmanuellek_.