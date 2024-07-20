На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024

Топ-бандо

Классика из ярких 2000-х снова в моде! Появившийся в 1970-х годах топ благодаря случайности на одной из американских текстильных фабрик (по крайней мере, так свидетельствует легенда), вновь вызывает восхищение и комплименты.

Бандо (также известный как tube top) можно совмещать практически с любой одеждой. К примеру, ансамбль с атласной юбкой меди и балетками придаст образу элегантности и женственности.

Топ-бандо (фото: instagram.com/sell_torg)

Блуза с воланами

Нежность и легкость воплощены в блузе с рюшами. Этот элемент гардероба стал символом женственности и романтики еще в 19 веке до сих пор актуален, помогая трендсеттерам создавать игривые образы.

Блуза с воланами (фото: instagram.com/shoplife_showroom)

Поло

Тренд на поло сохраняет свою актуальность уже несколько сезонов, но в 2024 году "теннисные" топы стали особенно популярны. Это отличная альтернатива футболкам, ведь поло имеют более солидный и "дорогой" вид. С такими топами образы сразу становятся более изысканными и, что немаловажно, фотогеничными.