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Дві хвилинки і красуня. Легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній (вдіео)

П'ятниця 19 липня 2024 07:15
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Дві хвилинки і красуня. Легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній (вдіео) Макіяж на спекотне літо (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Влітку, коли дуже спекотно та хочеться максимальної легкості, багато жінок не знають, як правильно робити макіяж, який дозволить шкірі дихати. І виявилося, що кожна може зробити легкий та дуже стильний мейк-ап, на який потрібно витратити усього дві хвилинки часу.

Як робити макіяж влітку, розповідає РБК-Украіна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка з ніком "seni.mhp" поділилася в Instagram.

Літній макіяж на спеку - це зможуть зробити всі

Так, блогерка відмовилася від великої кількості косметичних засобів. Влітку важливо дбати про захист від сонця, але від тональних засобів та декількох шарів пудри точно варто відмовитися.

Дві хвилинки і красуня. Легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній (вдіео)

Як робити макіяж влітку (скріншот)

Спочатку блогерка зробила легкий контуринг, вклала брови та використало декілька крапель консилера, аби трохи прибрати мішки під очима.

Зверніть увагу на те, що дівчина не намагається затонувати ластовинки. Натуральність завжди у моді, а тому не соромтеся веснянок та навіть пігментних плям, адже це природно!

Дві хвилинки і красуня. Легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній (вдіео)

Контуринг на літо (скріншот)

Далі використайте трохи румʼян, нині в моді рідкі засоби або навіть блиски для губ. Достатньо усього 2 крапель, тушуйте засіб пензликом, та виводьте колір аж на повіки.

Далі додайте трохи хайлайтеру та закріпіть результат мінеральною або матуючою пудрою. Не варто вкривати нею усе обличчя. Пройдіться зонами, які схильні до надмірного блиску - ніс, між бровами та лоб.

Дві хвилинки і красуня. Легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній (вдіео)

Як наносити рум'яна (скріншот)

Вії можна підкрутити. Якщо ж ви хочете, аби вони стали більш чорними та довгими - просто використайте туш. Але дуже цікавий вигляд матиме і коричневий колір, спробуйте - ви будете вражені.

Покрийте губи прозорим блиском. Бажано, аби він теж був з SPF та зволожував шкіру. Обведіть контур олівчиком, а потім завершіть макіяж блиском, підібраним в тон.

На цьому все, легкий та дуже модний макіяж готовий. Експериментуйте та памʼятайте, що ви маєте підкреслювати свою красу, але і без макіяжу усі жінки - неймовірні.

До слова, раніше ми називали кращі сукні на літо для будь-якої фігури.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які стрижки омолодять жінку.

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