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На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

Субота 20 липня 2024 07:15
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На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024 Що носити замість футболки літом 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Літо - час для демонстрації відкритих плечей, тому саме зараз варто спробувати щось нове і залишити футболку на деякий час осторонь.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує розглянути альтернативи: блузи з рюшами, обтислі майки або шовкові хустки. У 2024 році варіантів маса, і серед них обов'язково знайдеться щось, що вам сподобається!

Топ-бандо

Класика з яскравих 2000-х знову в моді! Топ, що з'явився в 1970-х роках завдяки випадковості на одній з американських текстильних фабрик (принаймні, так свідчить легенда), знову викликає захоплення і компліменти.

Бандо (також відомий як tube top) можна поєднувати практично з будь-яким одягом. Наприклад, ансамбль з атласною спідницею міді та балетками додасть образу елегантності та жіночності.

На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

Топ-бандо (фото: instagram.com/sell_torg)

Блуза с воланами

Ніжність і легкість втілені в блузі з рюшами. Цей елемент гардероба став символом жіночності й романтики ще в 19 столітті й досі актуальний, допомагаючи трендсеттерам створювати грайливі образи.

На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

Блуза с воланами (фото: instagram.com/shoplife_showroom)

Поло

Тренд на поло зберігає свою актуальність уже кілька сезонів, але 2024 року "тенісні" топи стали особливо популярними. Це чудова альтернатива футболкам, адже поло мають більш солідний і "дорогий" вигляд. З такими топами образи відразу стають більш вишуканими і, що важливо, фотогенічними.

На заміну білій футболці: 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

Раніше ми розповідали, як зробити легкий та стильний літній макіяж, який підійде кожній.

Також ми писали про трендову спідницю, якою можна замінити шорти.

Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-аканути sell_torg, bk_buyer, pryazhna marymax_brand, shoplife_showroom.

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