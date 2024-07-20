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На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024

Суббота 20 июля 2024 07:15
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На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024 Что носить вместо футболки летом 2024 года (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Лето - время для демонстрации открытых плеч, поэтому именно сейчас стоит попробовать что-то новое и оставить футболку на время в стороне.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть альтернативы: блузы с рюшами, обжатые майки или шелковые платки. В 2024 году вариантов масса, и среди них обязательно найдется что-нибудь, что вам понравится!

Топ-бандо

Классика из ярких 2000-х снова в моде! Появившийся в 1970-х годах топ благодаря случайности на одной из американских текстильных фабрик (по крайней мере, так свидетельствует легенда), вновь вызывает восхищение и комплименты.

Бандо (также известный как tube top) можно совмещать практически с любой одеждой. К примеру, ансамбль с атласной юбкой меди и балетками придаст образу элегантности и женственности.

На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024

На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024

Топ-бандо (фото: instagram.com/sell_torg)

Блуза с воланами

Нежность и легкость воплощены в блузе с рюшами. Этот элемент гардероба стал символом женственности и романтики еще в 19 веке до сих пор актуален, помогая трендсеттерам создавать игривые образы.

На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024

Блуза с воланами (фото: instagram.com/shoplife_showroom)

Поло

Тренд на поло сохраняет свою актуальность уже несколько сезонов, но в 2024 году "теннисные" топы стали особенно популярны. Это отличная альтернатива футболкам, ведь поло имеют более солидный и "дорогой" вид. С такими топами образы сразу становятся более изысканными и, что немаловажно, фотогеничными.

На замену белой футболке: 5 вариантов для любого случая на лето 2024

Раньше мы рассказывали, как сделать легкий и стильный летний макияж, который подойдет каждому.

Также мы писали о трендовой юбке, которой можно заменить шорты.

Для написания материала были использованы источники: Instagram-аканути sell_torg, bk_buyer, pryazhna marymax_brand, shoplife_showroom.

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