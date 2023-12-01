Замінить і Шубу, і Олів’є. Як приготувати шикарний салат "Граф"

Що вам знадобиться:

Курка - 200 г

Сіль - 0,5 ч. ложки

Зелений горошок консервований - 200 г

Майонез - 150 г

Вода - 70 мл

Буряк - 150 г

Оцет - 1 ст. ложка.

Картопля - 150 г

Чорнослив - 80 г

Червона цибуля - 80 г

Яйця курячі - 3 шт.

Що потрібно для салату "Граф" (скриншот)

Приготування салату "Граф"

Відварюємо до готовності буряк, картоплю, яйця та куряче м'ясо. Чорнослив перекладаємо в окрему тару, заливаємо окропом на 5-10 хвилин.

У чистій чаші з'єднуємо цукор, воду, сіль та оцет, перемішуємо. Очищаємо цибулину, ріжемо на тонкі півкільця. Кладемо у суміш та залишаємо маринуватися на 10 хвилин.

Картоплю чистимо, розминаємо товкачкою. Викладаємо шар з пюре - це основа нашого салату. Для зручності можна робити салат в кулінарному кільці. Кожен шар змащуємо майонезом.

Куряче м'ясо ріжемо дрібним кубиком та посипаємо зверху по картоплі. Цибулю ретельно віджимаємо, кладемо по шару курятини. Всі шари рівномірно розподіляємо.

Наступний шар - зелений консервований горошок. Далі очищені та натерті на середній тертці яйця. Наступним шаром викладаємо чорнослив, нарізаний смужками.

Буряк подрібнюємо на тертці та посипаємо останнім шаром. Змащуємо майонезом та відправляємо у холодильник на 2-3 години.

Салат "Граф" стане окрасою будь-якого святкового столу (Скриншот)