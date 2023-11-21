Не "Олів'є", але теж дуже смачно: три варіанти бюджетних салатів на святковий стіл
Найпростіші страви, зазвичай, бувають і найсмачнішими. Тому, приготувати салати на святковий стіл можна і з недорогих інгредієнтів. А ще такі салати можна робити не тільки на свято, а будь-коли.
Як приготувати три варіанти салату з кукурудзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
Салат з ковбасою
Склад:
- Ковбаса (варено-копчена) - 150 г
- Кукурудза консервована - 150 г
- Сир твердий - 150 г
- Огірок свіжий - 1 шт.
- Майонез - 2-3 ст. ложки
Усі продукти ріжемо соломкою, змішуємо, додаємо кукурудзу, перемішуємо. Пробуємо на сіль, додаємо при необхідності, додаємо майонез. Якщо ковбаса та сир солені, то додаткові спеції не потрібні.
Салат з ковбаси та кукурудзи (скриншот)
Салат з капусти та кукурудзи
Склад:
- Капуста - 150 г
- Огірок свіжий - 1 шт.
- Кукурудза консервована - 150 г
- Зелень
- Майонез
Капусту тонко шаткуємо, трохи присолюємо та трохи обминаємо руками. Огірок ріжемо соломкою, зелень дрібно рубаємо. Все перемішуємо. Заправляємо майонезом до свого смаку, перемішуємо.
Салат з кукурудзи та крабових паличок
Склад:
- Крабові палички - 200 г
- Сирок плавлений - 50 г
- Яйця відварені - 3 шт.
- Кукурудза консервована - 150 г
- Огірок свіжий - 1 шт.
- Зелень
- Майонез
Огірок ріжемо соломкою, крабові палички, сирок та відварені на круто яйця - кубиками. Зелень дрібно ріжемо. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.
Салат з крабових паличок та кукурудзи (скриншот)
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