Не "Олів'є", але теж дуже смачно: три варіанти бюджетних салатів на святковий стіл

Найпростіші страви, зазвичай, бувають і найсмачнішими. Тому, приготувати салати на святковий стіл можна і з недорогих інгредієнтів. А ще такі салати можна робити не тільки на свято, а будь-коли.

Як приготувати три варіанти салату з кукурудзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Прості рецепти ".

Салат з ковбасою

Склад:

Ковбаса (варено-копчена) - 150 г

Кукурудза консервована - 150 г

Сир твердий - 150 г

Огірок свіжий - 1 шт.

Майонез - 2-3 ст. ложки

Усі продукти ріжемо соломкою, змішуємо, додаємо кукурудзу, перемішуємо. Пробуємо на сіль, додаємо при необхідності, додаємо майонез. Якщо ковбаса та сир солені, то додаткові спеції не потрібні.

Салат з ковбаси та кукурудзи (скриншот)

Салат з капусти та кукурудзи

Склад:

Капуста - 150 г

Огірок свіжий - 1 шт.

Кукурудза консервована - 150 г

Зелень

Майонез

Капусту тонко шаткуємо, трохи присолюємо та трохи обминаємо руками. Огірок ріжемо соломкою, зелень дрібно рубаємо. Все перемішуємо. Заправляємо майонезом до свого смаку, перемішуємо.

Салат з кукурудзи та крабових паличок

Склад:

Крабові палички - 200 г

Сирок плавлений - 50 г

Яйця відварені - 3 шт.

Кукурудза консервована - 150 г

Огірок свіжий - 1 шт.

Зелень

Майонез

Огірок ріжемо соломкою, крабові палички, сирок та відварені на круто яйця - кубиками. Зелень дрібно ріжемо. Змішуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.

Салат з крабових паличок та кукурудзи (скриншот)