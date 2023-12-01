Заменит и Шубу, и Оливье. Как приготовить шикарный салат "Граф"

Что вам понадобится:

Курица - 200 г

Соль - 0,5 ч. ложки

Зеленый горошек консервированный - 200 г

Майонез -150 г

Вода -70 мл

Свекла - 150 г

Уксус - 1 ст. кровати.

Картофель - 150 г

Чернослив - 80 г

Красный лук - 80 г

Яйца куриные - 3 шт.

Что нужно для салата "Граф" (скриншот)

Приготовление салата "Граф"

Отвариваем до готовности свеклу, картофель, яйца и куриное мясо. Чернослив перекладываем в отдельную тару, заливаем крутым кипятком на 5-10 минут.

В чистой чаше соединяем сахар, воду, соль и уксус, перемешиваем. Очищаем луковицу, режем на тонкие полукольца. Кладем в смесь и оставляем мариноваться на 10 минут.

Картошку чистим, разминаем толкушкой. Выкладываем слой из пюре - это основа нашего салата. Для удобства можно делать салат в кулинарном кольце. Каждый слой смазываем майонезом.

Куриное мясо режем мелким кубиком и посыпаем сверху по картофелю. Лук тщательно отжимаем, кладем по слою курицы. Все слои равномерно распределяем.

Следующий слой - зеленый консервированный горошек. Далее очищенные и натертые на средней терке яйца. Следующим слоем выкладываем чернослив, нарезанный полосками.

Свеклу измельчаем на терке и посыпаем последним слоем. Смазываем майонезом и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Салат "Граф" станет украшением любого праздничного стола (Скриншот)