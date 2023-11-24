Королівський святковий торт з найпростіший інгредієнтів: вразить смаком ваших рідних

Смачний бісквітний торт - прикраса будь-якого свята та будь-якого столу. Його можна швидко зробити перед візитом гостей або ж приготувати для святкової події. Інгредієнти для цього королівського торту є практично на кожній кухні.

Як зробити цей королівській торт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Прості рецепти ".

Що вам знадобиться:

Волоські горіхи - 100 г

Яйця - 5 шт.

Цукор - 220 г

Борошно - 50 г

Кукурудзяний крохмаль - 50 г

Розпушувач - 10 г

Груша - 1 шт.

Вершкове масло - 1 ч. ложка

Мед - 1 ст. ложка

Кориця - ½ ч. ложки

Сіль - щіпка

Сік лимона - 1 ст. ложка

Варене згущене молоко - 180 г

Сметана - 640 г

Як готувати королівський торт

Горіхи потрібно подрібнити у крихту. У миску розбиваємо яйця, збиваємо до однорідності. Додаємо до яєць 200 г цукру, збиваємо до утворення білої маси.

У цю масу просіюємо борошно та крохмаль, висипаємо розпушувач та замішуємо тісто. Додаємо у тісто горіхи, знову перемішуємо.

Форму для випікання застеляємо пергаментом та змащуємо вершковим маслом. Посипаємо трохи борошном і виливаємо туди тісто. Випікаємо бісквіт на 180 градусах 40 хвилин.

Готуємо бісквіт (скріншот)

Далі бісквіт загортаємо у харчову плівку та залишаємо на 2 години у холодильнику.

Грушу очищуємо від шкірки, нарізаємо дрібними кубиками. На сковороду кладемо шматочок вершкового масла, висипаємо залишки цукру, додаємо мед, корицю, сіль, сік лимона. Розтоплюємо суміш на середньому вогні та додаємо шматочки груші. Карамелізуємо грушу протягом 3 хвилин, постійно помішуємо.

Карамелізуємо грушу (скриншот)

З бісквіту зрізаємо верхівку, подрібнюємо її у крихту. Ділимо бісквіт на три коржі.

Збиваємо варене згущене молоко зі сметаною до утворення густого крему. Кладемо перший корж у кондитерське кільце, покриваємо верхівку частиною крему. На крем викладаємо частину карамелізованої груші.

Ріжемо коржі (скриншот)

Накриваємо кремовий шар другим коржем. Покриваємо його кремом, потім знову грушею - викладаємо її усю.

Третій корж змащуємо залишками крему та прибираємо в холодильник на 3 години. Потім виймаємо торт з кільця, змащуємо боки кремом, а зверху посипаємо бісквітною крихтою.

Змащуємо коржі кремом (скриншот)