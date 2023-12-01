ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Замінить і Шубу, і Олів’є. Як приготувати шикарний салат "Граф"

П'ятниця 01 грудня 2023 08:02
UA EN RU
Замінить і Шубу, і Олів’є. Як приготувати шикарний салат "Граф" Святовий салат "Граф" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вже зовсім скоро свята і на столах багатьох українців обов'язково будуть салати. Серед найулюбленіших, звичайно, салат "Оселедець під шубою" та "Олів'є". І деякі давно думають, чим можна їх замінити та що таке цікаве приготувати до святкового столу.

Як зробити салат "Граф", який замінить одразу обидва радянські варіанти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Курка - 200 г
  • Сіль - 0,5 ч. ложки
  • Зелений горошок консервований - 200 г
  • Майонез - 150 г
  • Вода - 70 мл
  • Буряк - 150 г
  • Оцет - 1 ст. ложка.
  • Картопля - 150 г
  • Чорнослив - 80 г
  • Червона цибуля - 80 г
  • Яйця курячі - 3 шт.

Замінить і Шубу, і Олів’є. Як приготувати шикарний салат &quot;Граф&quot;

Що потрібно для салату "Граф" (скриншот)

Приготування салату "Граф"

Відварюємо до готовності буряк, картоплю, яйця та куряче м'ясо. Чорнослив перекладаємо в окрему тару, заливаємо окропом на 5-10 хвилин.

У чистій чаші з'єднуємо цукор, воду, сіль та оцет, перемішуємо. Очищаємо цибулину, ріжемо на тонкі півкільця. Кладемо у суміш та залишаємо маринуватися на 10 хвилин.

Картоплю чистимо, розминаємо товкачкою. Викладаємо шар з пюре - це основа нашого салату. Для зручності можна робити салат в кулінарному кільці. Кожен шар змащуємо майонезом.

Куряче м'ясо ріжемо дрібним кубиком та посипаємо зверху по картоплі. Цибулю ретельно віджимаємо, кладемо по шару курятини. Всі шари рівномірно розподіляємо.

Наступний шар - зелений консервований горошок. Далі очищені та натерті на середній тертці яйця. Наступним шаром викладаємо чорнослив, нарізаний смужками.

Буряк подрібнюємо на тертці та посипаємо останнім шаром. Змащуємо майонезом та відправляємо у холодильник на 2-3 години.

Замінить і Шубу, і Олів’є. Як приготувати шикарний салат &quot;Граф&quot;

Салат "Граф" стане окрасою будь-якого святкового столу (Скриншот)

Раніше ми писали про те, як приготувати королівський святковий торт з найпростіших інгредієнтів.

А ще розповідали рецепти одразу трьох салатів, які можна поставити на святковий стіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
салаты приготування страв салати рецепт рік