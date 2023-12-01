Заменит и Шубу, и Оливье. Как приготовить шикарный салат "Граф"
Уже совсем скоро праздники и на столах многих украинцев обязательно будут салаты. Среди самых любимых, конечно, салат "Селедка под шубой" и "Оливье". И некоторые давно думают, чем можно их заменить и что такое интересное приготовить к праздничному столу.
Как сделать салат "Граф", который заменит сразу оба советских варианта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится:
- Курица - 200 г
- Соль - 0,5 ч. ложки
- Зеленый горошек консервированный - 200 г
- Майонез -150 г
- Вода -70 мл
- Свекла - 150 г
- Уксус - 1 ст. кровати.
- Картофель - 150 г
- Чернослив - 80 г
- Красный лук - 80 г
- Яйца куриные - 3 шт.
Что нужно для салата "Граф" (скриншот)
Приготовление салата "Граф"
Отвариваем до готовности свеклу, картофель, яйца и куриное мясо. Чернослив перекладываем в отдельную тару, заливаем крутым кипятком на 5-10 минут.
В чистой чаше соединяем сахар, воду, соль и уксус, перемешиваем. Очищаем луковицу, режем на тонкие полукольца. Кладем в смесь и оставляем мариноваться на 10 минут.
Картошку чистим, разминаем толкушкой. Выкладываем слой из пюре - это основа нашего салата. Для удобства можно делать салат в кулинарном кольце. Каждый слой смазываем майонезом.
Куриное мясо режем мелким кубиком и посыпаем сверху по картофелю. Лук тщательно отжимаем, кладем по слою курицы. Все слои равномерно распределяем.
Следующий слой - зеленый консервированный горошек. Далее очищенные и натертые на средней терке яйца. Следующим слоем выкладываем чернослив, нарезанный полосками.
Свеклу измельчаем на терке и посыпаем последним слоем. Смазываем майонезом и отправляем в холодильник на 2-3 часа.
Салат "Граф" станет украшением любого праздничного стола (Скриншот)
Раньше мы писали о том, как приготовить королевский праздничный торт из самых простых ингредиентов.
А еще рассказывали рецепты сразу трех салатов, которые можно поставить на праздничный стол.