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Заменит и Шубу, и Оливье. Как приготовить шикарный салат "Граф"

Пятница 01 декабря 2023 08:02
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Заменит и Шубу, и Оливье. Как приготовить шикарный салат "Граф" Праздничный салат "Граф" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Уже совсем скоро праздники и на столах многих украинцев обязательно будут салаты. Среди самых любимых, конечно, салат "Селедка под шубой" и "Оливье". И некоторые давно думают, чем можно их заменить и что такое интересное приготовить к праздничному столу.

Как сделать салат "Граф", который заменит сразу оба советских варианта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится:

  • Курица - 200 г
  • Соль - 0,5 ч. ложки
  • Зеленый горошек консервированный - 200 г
  • Майонез -150 г
  • Вода -70 мл
  • Свекла - 150 г
  • Уксус - 1 ст. кровати.
  • Картофель - 150 г
  • Чернослив - 80 г
  • Красный лук - 80 г
  • Яйца куриные - 3 шт.

Заменит и Шубу, и Оливье. Как приготовить шикарный салат &quot;Граф&quot;

Что нужно для салата "Граф" (скриншот)

Приготовление салата "Граф"

Отвариваем до готовности свеклу, картофель, яйца и куриное мясо. Чернослив перекладываем в отдельную тару, заливаем крутым кипятком на 5-10 минут.

В чистой чаше соединяем сахар, воду, соль и уксус, перемешиваем. Очищаем луковицу, режем на тонкие полукольца. Кладем в смесь и оставляем мариноваться на 10 минут.

Картошку чистим, разминаем толкушкой. Выкладываем слой из пюре - это основа нашего салата. Для удобства можно делать салат в кулинарном кольце. Каждый слой смазываем майонезом.

Куриное мясо режем мелким кубиком и посыпаем сверху по картофелю. Лук тщательно отжимаем, кладем по слою курицы. Все слои равномерно распределяем.

Следующий слой - зеленый консервированный горошек. Далее очищенные и натертые на средней терке яйца. Следующим слоем выкладываем чернослив, нарезанный полосками.

Свеклу измельчаем на терке и посыпаем последним слоем. Смазываем майонезом и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Заменит и Шубу, и Оливье. Как приготовить шикарный салат &quot;Граф&quot;

Салат "Граф" станет украшением любого праздничного стола (Скриншот)

Раньше мы писали о том, как приготовить королевский праздничный торт из самых простых ингредиентов.

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