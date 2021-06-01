На заметку путешественнику: какие права есть у пассажиров Укрзализныци

На вокзале

Пассажиры с билетами могут бесплатно проходить в залы ожидания, операционные залы, пользоваться подземными и надземными переходами.

При наличии билета, включая электронный, пассажиры имеют право пользоваться туалетами на всех вокзалах по пути следования поезда бесплатно.

Платные туалеты и платные залы ожидания повышенной комфортности или с дополнительными услугами на вокзалах могут открываться только при наличии бесплатных.

Во время движения поезда

Билет, включая электронный, - это подтверждение личного страхования пассажира.

Пассажиры с билетами могут бесплатно взять в аптечке вагона медикаменты в целесообразных количествах. Кроме того, бесплатно представляется кипяченая вода.

Пользоваться розетками в вагонах поезда можно бесплатно в любое время, независимо от того, стоит поезд или едет.

Температурный режим должен быть комфортным для поездки. Если вам очень жарко или холодно, вызывайте начальника поезда и требуйте соблюдения правовых норм перевозки пассажиров.

Если температура в вагоне не соответствует указанной сезонно-нормативной, начальник поезда может бесплатно предоставить вам место в другом вагоне – в таком же по классу, или выше.

Комплект белья должен быть в опломбированном или прошитом, с закладкой специального ярлыка, конверте. Надорванный пакет с постельным бельем вы имеете право заменить.

В туалетах вагонов должны быть обязательно мыло и туалетная бумага.

Обязанности проводника

Проводник обязан отсканировать ваш электронный билет. Если у него нет сканера, то вы не должны за ним идти.

Он также должен помогать заправлять белье людям с инвалидностью, больным, престарелым и пассажирам с детьми.

По желанию пассажиров должен поднимать и опускать верхние полки.

Также проводник должен обеспечивать пассажиров питьевой водой.

Сообщить пассажирам о приближении поезда в пункт назначения не позже чем за 30 минут до прибытия и вернуть ему проездные документы. Если пассажир уснул, то проводник должен его разбудить.

Доставить постельные принадлежности на спальное место пассажира и забрать их за 30 минут до прибытия пассажира к месту назначения. К таким вещам относятся: матрас, подушка, наволочка, одеяло, простыня и полотенце.