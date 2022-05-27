Заметили налет на языке? В каком случае надо бежать к врачу

Медики говорят, что одного белого налета для постановки диагноза будет недостаточно. Должны быть и другие симптомы.

Самые частые причины налета (не связанные с опасными болезнями):

плохая гигиена полости рта,

сухость во рту,

обезвоживание (например, вследствие потери жидкости с рвотой или диареей),

курение,

алкоголь,

дыхание ртом, а не носом,

диета с низким содержанием грубой пищи (переработанная мягкая пища, пюре),

механическое раздражение от острых краев зубов или брекетов, кап, пирсинга,

лихорадка (повышенная температура),

некоторые лекарства.

Однако в некоторых случаях налет указывает на более серьезные заболевания. При этом часто кроме налета в ротовой полости есть и другие поражения: язвы, пятна, высыпания, болевые ощущения, налет на щеках, деснах, миндалинах и тому подобное.

Болезни и опасные состояния, о которых говорит налет:

молочница,

географический язык (специфические пятна),

лейкоплакия (язвы, ороговение),

красный плоский лишай,

простой герпес,

онкологические заболевания рта,

сифилис,

ВИЧ

При каких состояниях со стороны ЖКТ может возникать белый налет

При рефлюксе (симптом налета единичный, без других признаков нет связи с рефлюксом).

При рвоте, диарее - как признак обезвоживания.

При любых состояниях, которые сопровождаются повышением температуры.

Врачи говорят, что белый налет - симптом неспецифический. То есть, если кроме налета у вас нет других симптомов, это чаще всего не является признаком заболевания.

"Если это вас беспокоит, у вас есть сопутствующие симптомы, это вызывает дискомфорт или неприятный запах изо рта - обратитесь к семейному врачу или стоматологу", - резюмировали медики в заметке.