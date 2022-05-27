Заметили налет на языке? В каком случае надо бежать к врачу

Налет на языке - одна из самых частых жалоб на приеме гастроэнтеролога. Конечно, язык может временно окрашиваться пищей и напитками, но беспокойство вызывает именно белый налет. Однако не все однозначно. Когда именно при таком состоянии языка надо обратиться к врачу?
Об этом в Instagram sviy.doc рассказала группа врачей-блогеров.
Медики говорят, что одного белого налета для постановки диагноза будет недостаточно. Должны быть и другие симптомы.
Однако в некоторых случаях налет указывает на более серьезные заболевания. При этом часто кроме налета в ротовой полости есть и другие поражения: язвы, пятна, высыпания, болевые ощущения, налет на щеках, деснах, миндалинах и тому подобное.
Врачи говорят, что белый налет - симптом неспецифический. То есть, если кроме налета у вас нет других симптомов, это чаще всего не является признаком заболевания.
"Если это вас беспокоит, у вас есть сопутствующие симптомы, это вызывает дискомфорт или неприятный запах изо рта - обратитесь к семейному врачу или стоматологу", - резюмировали медики в заметке.
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