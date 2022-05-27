Продукты какого цвета самые полезные для здоровья: открытие ученых

Цвет продуктов влияет на их пользу, ведь окраска значит содержание тех или иных полезных составляющих. В частности, для того, чтобы почки были здоровыми надо налегать на продукты определенного цвета.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

По словам медика, почки являются важным органом человеческого тела, и их основная функция заключается в выведении отходов и токсинов из организма через мочеиспускание.

"К сожалению, после повреждения почек их невозможно восстановить до первоначального состояния, поэтому лучше предупредить, чем лечить. Диета очень важна для здоровья почек. Благоприятная для почек диета может помочь сохранить почки здоровыми дольше", - пишет доктор Гарсия.

Продукты какого цвета спасут почки

Некоторые диетологи считают, что чем темнее пища, тем выше ее пищевая ценность. Пищу черного цвета рекомендуется употреблять регулярно.

В частности, согласно традиционной медицине Китая и Индии, черные продукты, особенно семена черного кунжута, черная фасоль и черный рис, очень полезны для здоровья почек.

Сюда также можно отнести шелковицу, черные финики и черный виноград.

"Клиническая медицина также доказала, что эти черные продукты являются оптимальным выбором для питания почек, могут защищать почки, улучшать функцию почек и поддерживать здоровье почек", - добавила врач.

Не только для почек полезны темные продукты

Помимо этого черные продукты могут помочь уменьшить некоторые факторы риска, которые повреждают почки, такие как высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.