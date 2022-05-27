Помітили наліт на язику? В якому випадку треба бігти до лікаря

Наліт на язику - одна з найчастіших скарг на прийомі гастроентеролога. Звісно, язик може тимчасово забарвлюватися їжею та напоями, але занепокоєння викликає саме білий наліт. Однак не все однозначно. Коли саме при такому стані язика треба звернутися до лікаря?
Про це в Instagram sviy.doc розповіла група лікарів-блогерів.
Медики кажуть, що одного білого нальоту для постановки діагнозу буде недостатньо. Мають бути й інші симптоми.
Однак в деяких випадках наліт вказує на серйозніші захворювання. При цьому часто окрім нальоту в ротовій порожнині є й інші ураження: виразки, плями, висипання, больові відчуття, наліт на щоках, яснах, мигдалинах тощо.
Лікарі кажуть, що білий наліт - симптом неспецифічний. Тобто, якщо окрім нальоту у вас нема інших симптомів, це найчастіше - не є ознакою захворювання.
"Якщо це вас турбує, в вас є супутні симптоми, це викликає дискомфорт чи неприємний запах з рота - зверніться до сімейного лікаря чи стоматолога", - резюмували медики в дописі.
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