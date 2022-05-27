Помітили наліт на язику? В якому випадку треба бігти до лікаря

Медики кажуть, що одного білого нальоту для постановки діагнозу буде недостатньо. Мають бути й інші симптоми.

Найчастіші причини нальоту (не пов'язані з небезпечними хворобами):

погана гігієна порожнини рота,

сухість у роті,

зневоднення (наприклад, внаслідок втрати рідини з рвотою чи діареєю),

куріння,

алкоголь,

дихання ротом, а не носом,

дієта з низьким вмістом грубої їжі (перероблена м'яка їжа, пюре),

механічне подразнення від гострих країв зубів або брекетів, кап, пірсингу,

лихоманка (підвищена температури),

деякі ліки.

Однак в деяких випадках наліт вказує на серйозніші захворювання. При цьому часто окрім нальоту в ротовій порожнині є й інші ураження: виразки, плями, висипання, больові відчуття, наліт на щоках, яснах, мигдалинах тощо.

Хвороби й небезпечні стани, про які говорить наліт:

молочниця,

географічний язик (специфічні плями),

лейкоплакія (язви, ороговіння),

червоний плоский лишай,

простий герпес,

онкологічні захворювання рота,

сифіліс,

ВІЛ

При яких станах з боку ШКТ може виникати білий наліт

При рефлюксі (симптом нальоту одиничний, без інших ознак немає зв’язку з рефлюксом).

При рвоті, діареї - як ознака зневоднення.

При будь-яких станах, які супроводжуються підвищенням температури.

Лікарі кажуть, що білий наліт - симптом неспецифічний. Тобто, якщо окрім нальоту у вас нема інших симптомів, це найчастіше - не є ознакою захворювання.

"Якщо це вас турбує, в вас є супутні симптоми, це викликає дискомфорт чи неприємний запах з рота - зверніться до сімейного лікаря чи стоматолога", - резюмували медики в дописі.