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Самая старшая женщина Америки назвала продукт, который ела ежедневно и дожила до 114 лет

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Суббота 21 мая 2022 21:15
Самая старшая женщина Америки назвала продукт, который ела ежедневно и дожила до 114 лет Иллюстративное фото (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Самая старшая женщина Америки Бесси Хендрикс отпраздновала уже 114-й день рождения. Женщина рассказала, что прожила активную жизнь, и всегда любила сладости. Вкусненьким она балует себя до сих пор.

Какой именно десерт Бесси готовила с юных лет, пишет Eatthis.

Бесси Хендрикс, как и многие долгожители, ежедневно и много двигались в течение своей жизни. Это ходьба, езда на велосипеде, садоводство и тому подобное. То есть, когда сам образ жизни предполагает активность, а не делается это по графику, рандомно, или принуждая себя.

Женщина выросла, учась работать и ухаживать за фермой своей семьи, а когда она повзрослела и встретила своего мужа Пола, начала ухаживать за собственным садом.

Бесси очень любила выращивать натуральные продукты, консервировала овощи, фрукты из своего сада и огорода. Это было частью рациона долгожительницы и ее семьи.

С детства любила сладости

Согласно некоторым воспоминаниям Хендрикс, она и ее братья и сестры любили готовить собственные тэффи, когда были детьми.

Это лакомство сопровождало Бесси всю ее жизнь. По словам ее детей, женщина никогда бы не пропустила кусочек десерта и по сей день.

Тэффи - это конфеты и десерты на основе кукурузного крахмала и кукурузного сиропа.

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