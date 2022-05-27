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Заметили налет на языке? В каком случае надо бежать к врачу

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Пятница 27 мая 2022 13:15
Заметили налет на языке? В каком случае надо бежать к врачу Фото: Налет на языке может быть симптомом болезни (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Налет на языке - одна из самых частых жалоб на приеме гастроэнтеролога. Конечно, язык может временно окрашиваться пищей и напитками, но беспокойство вызывает именно белый налет. Однако не все однозначно. Когда именно при таком состоянии языка надо обратиться к врачу?

Об этом в Instagram sviy.doc рассказала группа врачей-блогеров.

Медики говорят, что одного белого налета для постановки диагноза будет недостаточно. Должны быть и другие симптомы.

Самые частые причины налета (не связанные с опасными болезнями):

  • плохая гигиена полости рта,
  • сухость во рту,
  • обезвоживание (например, вследствие потери жидкости с рвотой или диареей),
  • курение,
  • алкоголь,
  • дыхание ртом, а не носом,
  • диета с низким содержанием грубой пищи (переработанная мягкая пища, пюре),
  • механическое раздражение от острых краев зубов или брекетов, кап, пирсинга,
  • лихорадка (повышенная температура),
  • некоторые лекарства.

Однако в некоторых случаях налет указывает на более серьезные заболевания. При этом часто кроме налета в ротовой полости есть и другие поражения: язвы, пятна, высыпания, болевые ощущения, налет на щеках, деснах, миндалинах и тому подобное.

Болезни и опасные состояния, о которых говорит налет:

  • молочница,
  • географический язык (специфические пятна),
  • лейкоплакия (язвы, ороговение),
  • красный плоский лишай,
  • простой герпес,
  • онкологические заболевания рта,
  • сифилис,
  • ВИЧ

При каких состояниях со стороны ЖКТ может возникать белый налет

  • При рефлюксе (симптом налета единичный, без других признаков нет связи с рефлюксом).
  • При рвоте, диарее - как признак обезвоживания.
  • При любых состояниях, которые сопровождаются повышением температуры.

Врачи говорят, что белый налет - симптом неспецифический. То есть, если кроме налета у вас нет других симптомов, это чаще всего не является признаком заболевания.

"Если это вас беспокоит, у вас есть сопутствующие симптомы, это вызывает дискомфорт или неприятный запах изо рта - обратитесь к семейному врачу или стоматологу", - резюмировали медики в заметке.

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