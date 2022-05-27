Помітили наліт на язику? В якому випадку треба бігти до лікаря

Наліт на язику - одна з найчастіших скарг на прийомі гастроентеролога. Звісно, язик може тимчасово забарвлюватися їжею та напоями, але занепокоєння викликає саме білий наліт. Однак не все однозначно. Коли саме при такому стані язика треба звернутися до лікаря?

Про це в Instagram sviy.doc розповіла група лікарів-блогерів.

Медики кажуть, що одного білого нальоту для постановки діагнозу буде недостатньо. Мають бути й інші симптоми.

Найчастіші причини нальоту (не пов'язані з небезпечними хворобами):

погана гігієна порожнини рота,

сухість у роті,

зневоднення (наприклад, внаслідок втрати рідини з рвотою чи діареєю),

куріння,

алкоголь,

дихання ротом, а не носом,

дієта з низьким вмістом грубої їжі (перероблена м'яка їжа, пюре),

механічне подразнення від гострих країв зубів або брекетів, кап, пірсингу,

лихоманка (підвищена температури),

деякі ліки.

Однак в деяких випадках наліт вказує на серйозніші захворювання. При цьому часто окрім нальоту в ротовій порожнині є й інші ураження: виразки, плями, висипання, больові відчуття, наліт на щоках, яснах, мигдалинах тощо.

Хвороби й небезпечні стани, про які говорить наліт:

молочниця,

географічний язик (специфічні плями),

лейкоплакія (язви, ороговіння),

червоний плоский лишай,

простий герпес,

онкологічні захворювання рота,

сифіліс,

ВІЛ

При яких станах з боку ШКТ може виникати білий наліт

При рефлюксі (симптом нальоту одиничний, без інших ознак немає зв’язку з рефлюксом).

При рвоті, діареї - як ознака зневоднення.

При будь-яких станах, які супроводжуються підвищенням температури.

Лікарі кажуть, що білий наліт - симптом неспецифічний. Тобто, якщо окрім нальоту у вас нема інших симптомів, це найчастіше - не є ознакою захворювання.

"Якщо це вас турбує, в вас є супутні симптоми, це викликає дискомфорт чи неприємний запах з рота - зверніться до сімейного лікаря чи стоматолога", - резюмували медики в дописі.