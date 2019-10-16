Заметет и заморозит: синоптик дал неутешительный прогноз на ноябрь

Погода в Украине продолжает радовать жителей страны затяжным октябрьским бабьим летом. Но на календаре все же средина осени, и скоро придет ноябрь, который принесет с собой довольно суровую и холодную погоду.

О том, какой будет в Украине погода в последний месяц осени, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишут Подробности.

Согласно прогнозу Горбаня, ноябрь будет очень холодным и напомнит украинцам о приближении зимы снегом и заморозками.

Первыми предвестниками зимы станут холодные дожди, которые возможны уже в первой декаде месяца - 7 и 8 ноября.

Погода в Украине в ноябре (фото: РБК-Украина)

Затем ожидается короткое прояснение, после которого осадки снова вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября в Украине будет холодно, ночью ожидаются заморозки.

В конце месяца в страну ворвется холодный фронт с Севера, который принесет морозы и дождь со снегом.

Согласно же долгосрочному прогнозу погоды в Киеве по данным сайта Gismeteo, похолодание ворвется уже в начале месяца, а 4-го ноября дневная температура резко опустится до нуля, но позже вновь начнет теплеть.

Кроме того, всю первую декаду ноября в столице будет дождливо.

Погода в Украине в ноябре (скрин: gismeteo.ua)