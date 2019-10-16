Замете і заморозить: синоптик дав невтішний прогноз на листопад

Погода в Україні продовжує радувати жителів країни затяжним жовтневим бабиним літом. Але на календарі все ж середина осені, і скоро прийде листопад, який принесе з собою досить сурову і холодну погоду.

Про те, якою буде в Україні погода в останній місяць осені, розповів народний синоптик Леонід Горбань, пишуть Подробиці.

Згідно з прогнозом Горбаня, листопад буде дуже холодним і нагадає українцям про наближення зими снігом і морозами.

Першими вісниками зими стануть холодні дощі, які можливі вже у першій декаді місяця - 7 і 8 листопада.

Погода в Україні в листопаді (фото: РБК-Україна)

Потім очікується коротке проясніння, після якого опади повернуться знову, але вже з мокрим снігом. Після 15-го листопада в Україні буде холодно, вночі очікуються заморозки.

У кінці місяця в країну увірветься холодний фронт з північного заходу, який принесе морози і дощ зі снігом.

Згідно з довгостроковим прогнозом погоди в Києві за даними сайту Gismeteo, похолодання увірветься вже на початку місяця, а 4-го листопада денна температура різко знизиться до нуля, але пізніше знову почне теплішати.

Крім того, всю першу декаду листопада в столиці дощитиме.

Погода в Україні в листопаді (скрін: gismeteo.ua)