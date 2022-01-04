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Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке: эксперт поделилась секретом

Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда для выпечки яиц не оказалось под рукой. Однако, как оказалось их с легкостью можно заменить другими доступными ингредиентами.

Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке, рассказала Фудблогерка Алина Винар в Instagram.

Эксперт рассказала, что одной из лучших альтернатив яйцам может стать фруктовое или овощное пюре: банановое, яблочное, тыквенное, сливовое, кабачковое или абрикосовое.

Ориентировочные пропорции: 3 ст. л. пюре = 1 яйцо.

Также яйца можно заменить следующими продуктами:

  • Семена льна: 1 яйцо = 1 ст. л. молотого семени + 3 ст. л. воды;
  • Крахмал: 1 яйцо = 2 ст. л. крахмала (кукурузный\картофельный);
  • Арахисовое масло: 1 яйцо = 3 ст. л. масла;
  • Агар-агар: 1 яйцо = 1 ст. л. смеси + 1 ст. л. воды;
  • Тофу: 1 яйцо = 0, 25 стакана;
  • Соевая мука: 1 яйцо = 1 ч. л. соевой муки + 1 ст. л. воды.

Чем заменить яйца в выпечке (pixabay)

Кроме того, для начала она советует попробовать заменить яйца банановым пюре в сладкой выпечке, а в соленой – семенами льна. К тому же стоит добавлять разрыхлитель.

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